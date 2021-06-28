Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман

В этот день люди будут несдержанные на язык. Фото: pixabay.com

29 июня спокойствие и тишина будут царить в вашем доме. Зародившиеся в этот день отношения будут надежными и длительными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут несдержанные на язык, - говорит астролог. – Быстро могут распространяться сплетни. Не стоит слепо увлекаться новыми творческими проэктам. Рожденные в этот день идеи потребуют проверки на жизнеспособность. Отложите начало курсов. Овнам, Стрельцам и Козерогам удастся наладить интимную жизнь. Признания в любви ждет Тельцов и Львов, незабываемый роман начнется у Дев и Весов".

Овен

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политике. Любые нововведения не лучшим образом повлияют на ваш бюджет.

Телец

Прибыльным этот день не будет. Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Проверяйте сдачу на рынке.

Близнецы

Денежные переводы задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Рак

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте при себе запас денег. Увеличатся расходы на нужды детей. Не жалейте на это средств.

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Лев

Удерживаеться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои умеренные желания. Не покупают одежды.

Дева

Прибыли будут носить ситуативный характер. Крупные покупки можно сделать за счет имеющихся сбережений. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки.

Весы

Высока вероятность ошибок в расчетах. Внимательно следите за движением денег. Не доверяйте посторонним людям решения своих материальных проблем.

Скорпион

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Стрелец

В этот день дела будут идти плохо. Надежды на улучшение финансовой ситуации не оправдаются. Ожидаемые деньги не поступят. Еще потеряется какая-то ценная безделушка.

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Козерог

Через ряд досадных недоразумений вы не получите обещанных денег. Не переживайте. Задержка с выплатами является временным неудобством.

Водолей

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники не смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Астролог рассказала, как провести последние дни июня.