Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели
1 Просмотров: 387
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Налоговая амнистия завершится массовыми протестами - экономист
Просмотров: 819
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Зеленский играл в хоккей на траве, а первая леди ела плов с салатами – чем на неделе занималась президентская семья
Просмотров: 1584
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Бобровская вступила в войска, Ляшко ел школьный суп, Саакашвили пил вино в Нью-Йорке – неделя политиков в фото
Просмотров: 1188
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Просмотров: 7894
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Действовал структурировано и заметал следы: эксперт прошелся по состоянию аффекта "белогородского резника"
Просмотров: 594
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Порошенко с комиксом, Рудик и Зеленский - с историей Грибаускайте: какие книги покупают политики на "Арсенале"
Просмотров: 414
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
С запасом хода в 389 км и 8-летней гарантией на батарею - презентовали новый Nissan Leaf
Просмотров: 756
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Штамм "Дельта" поражает молодежь: что нужно знать о новом коронавирусе
Просмотров: 1476
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
На Книжный арсенал приходят с чемоданами
Просмотров: 549
Фото
Все фото
7
30
5
9
8
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Едят с рук и позируют для фото: в Одесской области приручили лис
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Верховная Рада отмечает День Конституции: фото торжеств
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Самые модные сарафаны лета 202: что стоит одевать в жаркую погоду
Видео
Все видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
Возле метро прогремел мощный взрыв: видео
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
"Русские обмазываются дерьмом": в Москве избили комика за шутку
Украина отмечает День Конституции
Украина отмечает День Конституции
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Два потерянные года - журналист о президентстве Зеленского
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Молния попала прямо в дерево: момент попал на видео
Интервью
1/5
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 1251
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 657
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
Кинотеатры не умрут. Но билеты должны стоить $10
3 Просмотров: 378
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 477
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 1035
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
27 июня 2021
Просмотров: 603
Виплати важливіші
– Не думав, що можна так закохатися. Втрачаю голову, – каже Олександр. Ольгу побачив три роки тому на відпочинку біля річки. За ...
вторник, 29 июня 2021 07:00

Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман

  Комментировать
Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман
В этот день люди будут несдержанные на язык. Фото: pixabay.com

29 июня спокойствие и тишина будут царить в вашем доме. Зародившиеся в этот день отношения будут надежными и длительными. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день люди будут несдержанные на язык, - говорит астролог. – Быстро могут распространяться сплетни. Не стоит слепо увлекаться новыми творческими проэктам. Рожденные в этот день идеи потребуют проверки на жизнеспособность. Отложите начало курсов. Овнам, Стрельцам и Козерогам удастся наладить интимную жизнь. Признания в любви ждет Тельцов и Львов, незабываемый роман начнется у Дев и Весов".

Овен

Будьте последовательны. Не предавайте своей экономической политике. Любые нововведения не лучшим образом повлияют на ваш бюджет.

Телец

Прибыльным этот день не будет. Увеличивается нагрузка на ваш кошелек. Не берите на себя спонсорских обязанностей. Проверяйте сдачу на рынке.

Близнецы

Денежные переводы задерживаться. Из-за нехватки средств некоторые дела придется отложить. Не берите кредиты под залог. Немного подождите.

Рак

Сэкономить в этот день не удастся. Имейте при себе запас денег. Увеличатся расходы на нужды детей. Не жалейте на это средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В июле не стоит менять работу и возвращаться к бывшим - гороскоп

Лев

Удерживаеться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои умеренные желания. Не покупают одежды.

Дева

Прибыли будут носить ситуативный характер. Крупные покупки можно сделать за счет имеющихся сбережений. Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки.

Весы

Высока вероятность ошибок в расчетах. Внимательно следите за движением денег. Не доверяйте посторонним людям решения своих материальных проблем.

Скорпион

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Стрелец

В этот день дела будут идти плохо. Надежды на улучшение финансовой ситуации не оправдаются. Ожидаемые деньги не поступят. Еще потеряется какая-то ценная безделушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп

Козерог

Через ряд досадных недоразумений вы не получите обещанных денег. Не переживайте. Задержка с выплатами является временным неудобством.

Водолей

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники не смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Рыбы

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Астролог рассказала, как провести последние дни июня.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 29 июня: на кого ждут секс, признания в любви и незабываемый роман». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

Провозгласили создание одной из самых жестоких террористических организаций современности

Самое читаемое
Труп без сердца и задушенная во время &quot;собачьего кайфа&quot; школьница: новости, которые потрясли Украину
Труп без сердца и задушенная во время "собачьего кайфа" школьница: новости, которые потрясли Украину
5
 Просмотров: 10107
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
Рекордно крошечные трусики: Хоуп Билл ошеломила поклонников
5
 Просмотров: 6804
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
Названы 4 знака, которые будут чувствовать себя суперщасливимы - гороскоп
 Просмотров: 5841
Штамм коронавируса &quot;Дельта&quot; передается за считанные секунды
Штамм коронавируса "Дельта" передается за считанные секунды Просмотров: 5823
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
Торговой сети объявили бойкот из-за антиукраинских заявлений ее сотрудника
5
 1 Просмотров: 3924
Общество
Жара и грозы: какие города сегодня зальет
Жара и грозы: какие города сегодня зальет Просмотров: 81
Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты
Народные приметы 29 июня - какой поступок пустит в жизнь конфликты Просмотров: 117
Без кофе и водки: от чего стоит отказаться 29 июня
Без кофе и водки: от чего стоит отказаться 29 июня
 Просмотров: 216
Церковный праздник 29 июня - что сегодня попросить у святых
Церковный праздник 29 июня - что сегодня попросить у святых Просмотров: 513
Закон "О коренных народах Украины" могут принять на этой неделе
Закон "О коренных народах Украины" могут принять на этой неделе Просмотров: 135
Больше всего комментируют
24
"СБУ, у вас поехала крыша?" - сети свирепствуют от исключения Киркорова из черного списка
4
"Конституция Пилипа Орлика и Большой герб" - как Зеленский поздравлял украинцев с днем основного закона
3
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
1
Украинской Конституции – 2300 лет
1
До финиша оставалось 200 м - марафонца не спасли
Голосов: 56569
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть