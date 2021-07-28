Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь

 
Ексклюзивы
1/5
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
1 Просмотров: 1710
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Истоки христианства в Украине следует выводить не от князя Владимира
Просмотров: 414
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
В крутые повороты на скорости 120 км/ч - в Киеве состоялись масштабные автогонки
Просмотров: 306
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
"С золотым левиком на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина"
1 Просмотров: 4266
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
Почему электроэнергия должна подорожать - объяснение эксперта
1 Просмотров: 558
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
Если все ограничится разговорами, поддержки США не будет - эксперт о Крымской платформе
2 Просмотров: 414
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
"Есть несколько версий": почему Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Просмотров: 1071
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Живут в палатках, спят на сене. Как гуляют на патриотическом фестивале под Киевом
Просмотров: 2997
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Аренда квартир ежегодно дорожает на 20%: эксперт объяснил почему
Просмотров: 405
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти
1 Просмотров: 585
Фото
Все фото
9
29
22
10
9
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на &quot;Итальянской свадьбе&quot; во Львове
Паста, моцарелла и гонки на кроватях: как гуляли на "Итальянской свадьбе" во Львове
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
В Киеве заработали новые автобусы с кондиционерами - яркие фото
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Премьер борется с зонтиком, шахтеры митингуют, а под офис Facebook сносят трупные мешки: среда в фотографиях
Георгиевские ленты, красная звезда, серп и молот: мэр Хорола отметил праздник оккупантской армии
Георгиевские ленты, красная звезда, серп и молот: мэр Хорола отметил праздник оккупантской армии
Видео
Все видео
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
"Велком ту Юкрейн! Въезд разрешаю, но в сопровождении полиции" - россиянин дал взятку пограничнику
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
25 июля поздравляют с днем ангела владельца самого мужественного имени
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы слушают не специалистов, а кума, брата, свата
Украинцы зациклены на прошлом
Украинцы зациклены на прошлом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Интервью
1/5
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1287
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1647
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1215
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 459
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 846
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
28 июля 2021
Просмотров: 423
Любов поляків
На початку 1990-х багато материних знайомих їздили в Польщу торгувати на базарі. Продавали посуд, постільну білизну й інший крам. Одного разу поїхала ...
четверг, 29 июля 2021 07:00

Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь

  Комментировать
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Умный анализ ошибок позволит в дальнейшем избегать серьезных проблем. Фото: pixabay.com

29 июля не бросайтесь из одной крайности в другую. Определитесь со своими желаниями. Сделанный в этот день выбор изменит всю вашу жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Попробуйте быть объективными, - говорит астролог. - Не оправдывайте неудачные шаги. Умный анализ ошибок позволит в дальнейшем избегать серьезных проблем. У людей обостряется чувство справедливости. Не обижайте окружающих невнимательным отношением к их проблемам. Будьте дипломатическими при решении проблемных ситуаций. День способствует ремесленникам и садоводам. Пересаживайте растения. В свободное время займитесь шитьем и плетением. Львы, Девы и Весы имеют уникальный шанс изменить свою жизнь".

Овен

Не лучшее время для трудоустройства. Детально обсудить с шефом условия финансирования вашего труда не удастся. Повышение уровня жизни в ближайшее время не ожидается.

Телец

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует.

Близнецы

Деньги не задерживаться в ваших руках. Однако дефицита финансов не будет. Не следует вкладывать средства в новые проекты. Они будут малоуспешны.

Рак

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Обещанного повышения дохода не будет. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами.

Лев

Подоходный день. Деньги будут поступать вовремя. Однако избытка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

Дева

Вашей экономике не грозит финансовый кризис. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Покупайте товары для дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 26 июля - 1 августа: почему отпуск лучше отложить на конец лета

Весы

В вашем распоряжении достаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние суммы. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Скорпион

Вы получите мало денег за свою работу. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные средства.

Стрелец

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Рост зарплаты не будет успевать за ростом цен на рынке. В целом вы будете иметь заметный дефицит бюджетных средств.

Козерог

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

Водолей

Переговоры по финансовым вопросам по возможности отложите. Они будут проходить трудно. Это не ваш день. Не жалейте времени и денег на благотворительность.

Рыбы

Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей. Не берите кредитов.

Астролог сделала впечатляющий прогноз на август.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июля

В бойне в тюрьме погибло 62 человека

Самое читаемое
&quot;Люди устали от совка&quot;: как СССР доживал последние дни - фото
"Люди устали от совка": как СССР доживал последние дни - фото
22
 Просмотров: 9684
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
Самый мощный за последние 40 лет ливень спровоцировал наводнение: есть жертвы и пропавшие без вести
5
 Просмотров: 6075
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 5364
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси
Епифаний развенчал миф о дате крещения Руси Просмотров: 4941
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
Все из-за языка: украинскую группу выбросили из перечня артистов, которые выступят на День Независимости
5
 2 Просмотров: 4905
Общество
Большую часть страны будут заливать дожди: где ждать грозы
Большую часть страны будут заливать дожди: где ждать грозы Просмотров: 90
Народные приметы 29 июля - кого сегодня считают счастливчиком
Народные приметы 29 июля - кого сегодня считают счастливчиком Просмотров: 189
Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину
Церковный праздник 29 июля - сегодня молятся святому, который нарушил обет через Украину Просмотров: 306
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
Именины 29 июля - у кого сегодня особый день
9
 Просмотров: 189
Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве
Нормализация ругательства и агрессия - как украинская писательница два года жила в Москве
 1 Просмотров: 486
Больше всего комментируют
14
"Слуга народа" не нарастила в рейтинге
7
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Погибших и раненых меньше, чем до "перемирия" - Офис президента
5
У Зеленского - менее 30%: обнародовали свежие рейтинги
4
Зеленский звонил Путину накануне срыва спецоперации по "вагнеровцам" – Омельченко
Голосов: 56820
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть