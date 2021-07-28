Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь

Умный анализ ошибок позволит в дальнейшем избегать серьезных проблем. Фото: pixabay.com

29 июля не бросайтесь из одной крайности в другую. Определитесь со своими желаниями. Сделанный в этот день выбор изменит всю вашу жизнь. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Попробуйте быть объективными, - говорит астролог. - Не оправдывайте неудачные шаги. Умный анализ ошибок позволит в дальнейшем избегать серьезных проблем. У людей обостряется чувство справедливости. Не обижайте окружающих невнимательным отношением к их проблемам. Будьте дипломатическими при решении проблемных ситуаций. День способствует ремесленникам и садоводам. Пересаживайте растения. В свободное время займитесь шитьем и плетением. Львы, Девы и Весы имеют уникальный шанс изменить свою жизнь".

Овен

Не лучшее время для трудоустройства. Детально обсудить с шефом условия финансирования вашего труда не удастся. Повышение уровня жизни в ближайшее время не ожидается.

Телец

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно будет позволить себе внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует.

Близнецы

Деньги не задерживаться в ваших руках. Однако дефицита финансов не будет. Не следует вкладывать средства в новые проекты. Они будут малоуспешны.

Рак

Ярких событий в сфере финансов не ожидается. Обещанного повышения дохода не будет. Удерживайте разумный баланс между доходами и расходами.

Лев

Подоходный день. Деньги будут поступать вовремя. Однако избытка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

Дева

Вашей экономике не грозит финансовый кризис. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Покупайте товары для дома.

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Весы

В вашем распоряжении достаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние суммы. Отстаивайте свои финансовые интересы.

Скорпион

Вы получите мало денег за свою работу. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные средства.

Стрелец

Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Рост зарплаты не будет успевать за ростом цен на рынке. В целом вы будете иметь заметный дефицит бюджетных средств.

Козерог

Размер доходов не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных потребностей необходимы будут дополнительные средства. Ищите подработки.

Водолей

Переговоры по финансовым вопросам по возможности отложите. Они будут проходить трудно. Это не ваш день. Не жалейте времени и денег на благотворительность.

Рыбы

Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей. Не берите кредитов.

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