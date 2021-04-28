Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг

День начнется живо, поэтому планы будут строиться грандиозные. Фото: pixabay.com

29 апреля воздержитесь от лишних расходов. В вашем распоряжении ограниченное количество денег. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День начнется живо, поэтому планы будут строиться грандиозные, - говорит астролог. - Хватит энтузиазма и вдохновения. Вот только будут подводить техника и средства связи. Из-за этого будет расти раздражение. Реальные темпы работы будут весьма невысокими. В этот день будут найдены оригинальные решения на проблемы, которые затянулись на несколько месяцев. В Чистый четверг уберите в доме. Очистите шкафы от вещей, которые не носите годами. Отдайте их тем, кто нуждается. Разберитесь с желаниями, очистите мысли, отпустите сомнения. Это поможет разобраться в себе и по-новому взглянуть на все вокруг".

Овен

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевого хлама. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Телец

Дела будут идти хорошо. Прибыли расти. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Близнецы

Дополнительных доходов не предвидится. Поэтому не допускайте и незапланированных расходов. Сведите к минимуму финансовые операции. Купленная одежда не будет носиться.

Рак

Не желательно заключать финансовые сделки. Новые проекты принесут убытки. Поход по магазинам отложите до конца недели.

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Лев

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не стоит покупать авто.

Дева

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Находите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Весы

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Скорпион

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Стрелец

Поступать небольшие суммы денег. Разделите ежедневные хозяйственные расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Следите за работой бытовой техники.

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Козерог

Приложите усилия для улучшения материального положения. Есть шансы пополнить свой кошелек. Но надеяться на удачу не следует. Планируйте расходы заранее.

Водолей

Поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Рыбы

День неудачных финансовых решений. Сведите к минимуму денежные операции. Остерегайтесь мошенничества. Купленные вещи не будут соответствовать вашим требованиям.

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