Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг

 
Ексклюзивы
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 234
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 594
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 891
Летом газ для населения не подешевеет
Летом газ для населения не подешевеет
3 Просмотров: 486
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Историки требуют не допустить россиян к Бабьему Яру
Просмотров: 342
Как подготовиться к ВНО за месяц
Как подготовиться к ВНО за месяц
Просмотров: 90
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
Украинские лавры могут отдать в управление патриарху РПЦ Кириллу
1 Просмотров: 747
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Алкоголизм, деменция и блюз: за что дали "Оскар-2021"
Просмотров: 216
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
С владельцев кроссоверов правительство хочет брать 25 тыс. грн в год
Просмотров: 864
Фото
Все фото
3
5
3
10
4
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Чернобыльской дорогой &quot;дефилировала&quot; лошадь Пржевальского
Чернобыльской дорогой "дефилировала" лошадь Пржевальского
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
На месте расстрела УПА построили супермаркет
На месте расстрела УПА построили супермаркет
Видео
Все видео
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Учитель физики пояснил на видео, почему произошла авария на ЧАЭС
Интервью
1/5
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 288
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1089
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
1 Просмотров: 936
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1962
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 459
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 135
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг

  Комментировать
Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг
День начнется живо, поэтому планы будут строиться грандиозные. Фото: pixabay.com

29 апреля воздержитесь от лишних расходов. В вашем распоряжении ограниченное количество денег. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"День начнется живо, поэтому планы будут строиться грандиозные, - говорит астролог. - Хватит энтузиазма и вдохновения. Вот только будут подводить техника и средства связи. Из-за этого будет расти раздражение. Реальные темпы работы будут весьма невысокими. В этот день будут найдены оригинальные решения на проблемы, которые затянулись на несколько месяцев. В Чистый четверг уберите в доме. Очистите шкафы от вещей, которые не носите годами. Отдайте их тем, кто нуждается. Разберитесь с желаниями, очистите мысли, отпустите сомнения. Это поможет разобраться в себе и по-новому взглянуть на все вокруг".

Овен

В вашем кармане небольшая сумма. Есть риск приобрести дешевого хлама. Учитывайте качество покупки. Иначе придется платить дважды.

Телец

Дела будут идти хорошо. Прибыли расти. Не пора покупать предметы роскоши. Приобретите простые функциональные вещи.

Близнецы

Дополнительных доходов не предвидится. Поэтому не допускайте и незапланированных расходов. Сведите к минимуму финансовые операции. Купленная одежда не будет носиться.

Рак

Не желательно заключать финансовые сделки. Новые проекты принесут убытки. Поход по магазинам отложите до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Зозуля нуждается в пересадке сердца и дорогостоящих препаратов

Лев

Будет наблюдаться увеличение финансового потока. Список расходов тоже растет. Не стоит покупать авто.

Дева

На ваш кошелек ложится слишком большая нагрузка. Находите дополнительные способы экономии. Продавать собственное имущество не время.

Весы

Хорошо налаженный бизнес принесет высокие доходы. Новые финансовые шаги могут быть убыточными. Не покупайте одежду и обувь.

Скорпион

Ожидаемые деньги не поступят. Ситуация будет оставаться сложной. Не бросайте незавершенных финансовых дел. Избегайте задолженностей.

Стрелец

Поступать небольшие суммы денег. Разделите ежедневные хозяйственные расходы на двоих с партнером. Не сдавайте в ремонт свои вещи. Следите за работой бытовой техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете

Козерог

Приложите усилия для улучшения материального положения. Есть шансы пополнить свой кошелек. Но надеяться на удачу не следует. Планируйте расходы заранее.

Водолей

Поступать сомнительные финансовые предложения. Храните взвешенную позицию. Не спешите тратить деньги.

Рыбы

День неудачных финансовых решений. Сведите к минимуму денежные операции. Остерегайтесь мошенничества. Купленные вещи не будут соответствовать вашим требованиям.

Синоптики предупредили, какой погоды ждать на Пасху.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 29 апреля: что надо сделать в Чистый четверг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 Просмотров: 11025
(PR)
(PR) Просмотров: 7488
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
4
 Просмотров: 6885
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 6840
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
3
 Просмотров: 5490
Общество
Потепление в Украине набирает обороты
Потепление в Украине набирает обороты Просмотров: 9
Народные приметы 29 апреля: у Чистый Четверг можно потерять достаток
Народные приметы 29 апреля: у Чистый Четверг можно потерять достаток Просмотров: 693
Чистый Четверг 29 апреля: сегодня вода стает целебной
Чистый Четверг 29 апреля: сегодня вода стает целебной Просмотров: 576
День Ангела 29 апреля - чьи именины попадают на Чистый Четверг
День Ангела 29 апреля - чьи именины попадают на Чистый Четверг Просмотров: 270
В школах и больницах появится скоростной интернет
В школах и больницах появится скоростной интернет Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
Летом газ для населения не подешевеет
2
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
2
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
Голосов: 56064
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть