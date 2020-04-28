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среда, 29 апреля 2020 07:00

Гороскоп на 29 апреля: чем удивит последняя среда месяца

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Гороскоп на 29 апреля: чем удивит последняя среда месяца
Это день рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Фото: pixabay.com

29 апреля говорите правду. Не надо украшать свои рассказы выдумками. Ложь станет причиной ссор с окружающими. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам, - говорит астролог. – Могут отдавать предпочтение синицы в руках, чем журавле в небе. Следует позаботиться о сохранении своих финансовых позиций. Не трогайте сэкономленных денег без крайней необходимости. Хорошо пойдут дела у аналитиков. Это день рискованного бизнеса. Заключать финансовые сделки с новыми партнерами опасно. Последняя среда месяца удивит звонками от знакомых, которых долго не видели. Многих собеседников вы не сразу вспомните. Некоторые попросит одолжить денег. Не хотите нажить врагов - не одалживайте денег".

Овен

Финансовых проблем не станет меньше. Удовлетворить все свои потребности вы не сможете. За некоторые услуги попробуйте рассчитываться бартером.

Телец

Интуиция может вас подвести. Не теряйте здравого смысла. Имейте запас денег на непредвиденные расходы. Назначьте милым свидание под звездами. Оно пройдет хорошо.

Близнецы

Романтическое настроение партнеров вы не сможете поддержать. Вас будут беспокоить вопросы сугубо практические. Попробуйте привлечь любимых к своим делам, и все сразу станет на свои места.

Рак

Могут теряться любимые вещи. Ваша экономика будет находиться в состоянии неустойчивого равновесия. Плановый подход к распределению средств позволит чувствовать себя увереннее.

Лев

Значительных финансовых ограничений не будет. Но приобретение новой одежды и обуви лучше отложить на пару дней. Не используйте кредиток Сумейте простить любимым неуместные слова и поступки.

Дева

Будет достаточно работы. И платить за нее будут хорошо. Используйте возможность улучшить свое материальное положение.

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Весы

Прибыльными будут первые часы рабочего дня. Начинайте работу как можно раньше. Вкладывайте средства в обустройство приусадебных участков.

Скорпион

Просто утром возможные небольшие потери и неприятные неожиданности. Следите за кошельком. Имейте с собой запас денег. Старайтесь никуда не спешить. Откажитесь от грандиозных планов.

Стрелец

Не жалейте средств на поддержание своего здоровья. Станете свидетелем конфликта в семье ваших партнеров. Оставайтесь в стороне. Иначе на вас могут переложить ответственность за этот инцидент.

Козерог

Обстоятельства будут складываться вопреки вашим планам. Смиритесь. Прислушивайтесь к советам мужа (жены).

Водолей

Хорошо будут вестись дела только после захода солнца. Решайте имущественные вопросы поздно вечером. Ночная работа принесет прибыль. Попробуйте поровну разделить свое внимание между любимыми и малышами. Не вызывает лишних ревности со стороны тех или других.

Рыбы

Деньги будут поступать вовремя. Может возникнет проблема с их разумным распределением. Сократите расходы. После уплаты срочных счетов останется мало налички.

Неделя с 27 апреля по 3 мая будет удачной, если не учитывать приключений, которые принесут понедельник и четверг.

Автор: Gazeta.ua
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29
апреля

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