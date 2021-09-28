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вторник, 28 сентября 2021 15:25

Гороскоп на 28 сентября: кому следует обратить особое внимание на здоровье

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Гороскоп на 28 сентября: кому следует обратить особое внимание на здоровье
Чтобы избавиться от угрей, следите за тем, что едите. Фото: pixabay.com

28 сентября делайте массаж ног, удаляйте мозоли на стопах, ходите босиком дома. Самочувствие будет зависеть от того, насколько комфортно ногам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Овнам, Стрельцам и Рыбам следует обратить особое внимание на свое здоровье, - говорит астролог. - Раньше ложитесь спать, не нервничайте. Вечером примите теплую ванну и выпейте ромашкового чая. Чтобы избавиться от угрей, следите питанием. Будет беспокоить одышка. Откажитесь от спортивных соревнований и косметических экспериментов. Боритесь с откладыванием солей в мочевыделительных путях".

Овен

Избегайте стрессовых ситуаций. Не провоцируйте повышение внутричерепного давления. В случае повторяющихся приступов головной боли обратитесь к врачу.

Телец

Начинать новый курс лечения не время. Эффект будет минимальным. Ведите здоровый образ жизни.

Близнецы

Начните регулярные занятия спортом. Давайте возможность полноценно работать сердечно-сосудистой системе.

Рак

Обостряются болезни поджелудочной железы. Перейдите на диетическое питание. Здоровым людям следует отказаться от жареных и копченых блюд.

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Лев

В конце рабочего дня будет возникать ощущение песка в глазах. Не задерживайтесь на работе. Не провоцируйте снижение остроты зрения.

Дева

Поход к стоматологу отложите на два дня. Удалять и протезировать зубы в этот день не следует. Проведите профилактические процедуры для предотвращения болезней десен.

Весы

Время очистить организм. Устройте разгрузочные дни. Пейте больше чистой воды. Не задерживайте мочевыведение.

Скорпион

Будьте осторожны у огня. Не спешите во время приготовления пищи. Есть опасность ожогов.

Стрелец

Ухудшается состояние больных сердечной недостаточностью. Здоровым людям следует уделить больше внимания поддержанию работы сердечно-сосудистой системы.

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Козерог

Начните утро с упражнений на гибкость позвоночника. Здоровая спина является залогом хорошего самочувствия. Можно обливаться прохладной водой.

Водолей

Больным артритом стоит пройти профилактический курс лечения. Избегайте обострения болезни.

Рыбы

Не изменяйте привычного режима питания. Может случиться серьезное расстройство в системе пищеварения.

Астролог сделала подробный прогноз на 28 сентября. Его детали не оставят равнодушным никого.

Автор: Gazeta.ua
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