Гороскоп на 28 октября - 3 ноября: чего ждать от самой сложной недели в году

До четверга месяца не будет виден на небе. Лучше не вести переговоров, не собираться в путешествие. Фото: stb.ua

В понедельник будем иметь новолуние. Это одна из самых сложных недель в году. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Меркурий становится ретроградным. Ничего начинать не следует, - говорит астролог. - До четверга месяца не будет виден на небе. Лучше не вести переговоров, не собираться в путешествие, перенести важные встречи и признания. Люди будут упрямыми и меркантильными. За деньги начнут соглашаться на все. Могут закрывать глаза на нарушение закона. Настаивать на ошибочной позиции, не слышать друг друга, во всем видеть негатив. Берегитесь навязчивых знакомых. Трудно будет вестись учителям. Хорошо, что начались осенние каникулы".

Овен

Тяжелым будет понедельник. То, что раньше решалось легко, сейчас не удастся сдвинуть с места. На вас повесят ответственность за поступки других. Будьте осторожны за рулем.

Телец

Все будет возвращаться бумерангом. За свои поступки и обещания придется ответить. Спорить сейчас бессмысленно. Смиритесь и анализируйте. Интересные встречи дадут начало новому роману.

Близнецы

Вовремя поступит основной заработок. Экономьте. Не стоит пополнять гардероб. Выбросите деньги на одежду, но она не будет носить. Прислушайтесь к желаниям любимых и попробуйте пожить по их графику.

Рак

Искать подработки бесполезно. Желаемой суммы не получите. Не надо сносить в доме стены и начинать перепланировку. Хватит вспоминать любимым старые обиды. Ссора может привести к разводу.

Лев

С головой погрузитесь в работу, но на заработках это вряд ли скажется. Не надо брать кредиты. Согласие и мир будет царить в доме.

Дева

Мало будете успевать. Начинается период депрессий и недовольства собой. Захочется изменений. Не стоит увольняться с работы и переезжать в другую страну. Это вряд ли улучшит ситуацию. Переключите свое внимание на что-то приятное.

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Весы

Будете чувствовать, что сбились с пути. В субботу ситуация изменится. Получите совет и помощь. Почувствуете, что есть неравнодушные, на которых можно положиться. Заканчивается период растерянности и отчаяния.

Скорпион

Сосредоточьтесь на себе и собственных желаниях. Рационально используйте свои деньги. Советуйтесь с любимыми, когда планируете расходы. Обратите больше внимания на воспитание детей. Помогите им найти выход из положения. Чаще обнимайте.

Стрелец

Перед вами отворяться любые двери. Легко начнут решаться вопросы, которые ранее заходили в тупик. Хотеться романтических приключений, но вместо этого найдете множество проблем. Не стоит менять партнера.

Козерог

Будете отстаивать свои права. Тем самым настроите против себя много людей. Вместо того, чтобы расширить круг доброжелателей, наживете врагов. Научитесь уступать и уважайте чужую точку зрения.

Водолей

Будуте чувствовать себя возвышенно. Зациклитесь на собственных делах и только выиграете с этого. Будете пользоваться популярностью у представителей противоположного пола. Не давайте обещаний двум партнерам одновременно.

Рыбы

Все интересы, мечты и надежды будут направлены на карьерный рост. Проявляйте свои таланты. На работе вы легко можете завоевывать авторитет. Вашими способностями будут восхищаться.

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