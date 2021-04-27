Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз

Оставайтесь терпеливыми и трудолюбивыми. Поддержите друзей и родителей. Фото: pixabay.com

28 апреля удерживайтесь от лишних расходов. В вашем распоряжении ограниченное количество денег. Не отдавайте людям в пользование свои вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Первая и вторая половина этого дня будет существенно отличаться, - говорит астрологиня. - Пусть утренние неудачи не огорчают вас. В конце день сложится хорошо. По возможности перенесите большинство дел на послеобеденный час. Многие проблемы возникать из-за невнимательности. Проверяйте расчеты. Не надейтесь на память. Записывайте важную информацию. Невероятный сюрприз жизни готовит для Дев, Стрельцов и Водолеев. Оставайтесь терпеливыми и трудолюбивыми. Поддержите друзей и родителей".

Овен

На осуществление грандиозных планов денег не хватит. Этот день лучше посвятить проверке своих активов. Не допускайте финансового риска.

Телец

К вам вернутся настоящие чувства. Отношения с женой (мужем) снова станут близкими.

Близнецы

Не ревнуйте любимых к работе и друзьям. Они имеют право на собственное время. Не настаивайте на свидании.

Рак

Драматизировать мелкие житейские проблемы не следует. Это будет раздражать окружающих. Возникнет напряжение в отношениях.

Лев

Окружающие не будут успевать за темпом вашей жизни. Останавливайтесь. Не забывайте интересоваться делами дорогих вам людей.

Дева

Неудачный день для осуществления торговых операций. Приобретение мобильных и компьютеров отложите до следующей недели.

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Весы

Период важных личных событий начался. Не засиживайтесь дома. Новые знакомства будут иметь романтическое продолжение.

Скорпион

Цените существующие отношения. Умейте не замечать мелких недостатков. Поиски идеального партнера могут привести к одиночеству.

Стрелец

Дополнительных расходов потребует семья. Вы можете наговорить много лишнего дорогому человеку. Лучше промолчать. Не делайте больно любимым.

Козерог

Избавьтесь задолженностей. Вкладывайте средства в благоустройство жилья. Не стоит занимать деньги людям. Они вернутся нескоро.

Водолей

Не назначайте деловой встречи на этот день. Финансовые вопросы не сдвинутся с места. Займитесь обновлением интерьера жилья.

Рыбы

Не теряйте оптимистического настроения из-за недостатка средств. Друзья и родственники всегда готовы поддержать вас материально.

Астрологиня удивила прогнозом на последнюю неделю апреля.