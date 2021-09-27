Гороскоп на 27 сентября: назвали четыре самых изобретательных знака зодиака

Следите за своей осанкой. Удастся побороть старые болезни. Фото: pixabay.com

27 сентября не доводите себя до эмоционального истощения. На большинство проблем этого дня смотрите сквозь пальцы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет беспокоить невралгия, - говорит астролог. - Имейте при себе успокоительное. Не стоит пока планировать беременность. Репродуктивная система будет давать сбои. Может беспокоить боль в груди. Следите за осанкой. Удастся побороть старые болезни. Полезной будет фитотерапия. Не злоупотребляйте лекарствами и спиртным. Будете метеозависимыми. Участятся головные боли и головокружение. Берегите колени от травм. Наиболее изобретательными будут Рыбы, Стрельцы, Раки и Весы. Наслаждайтесь своими успехами".

Овен

Не поднимайте тяжелого. Хорошо разогревайте тело во время тренировок. Поврежденные суставы фиксируйте эластичным бинтом. Возможно повторное травмирование.

Телец

Повышается риск легочных заболеваний. Поддержите иммунитет растительными препаратами. Время бросать курить.

Близнецы

Проведите разгрузочный день. Больше пейте чистой воды. Ешьте преимущественно овощные и фруктовые блюда. Выводите шлаки из организма.

Рак

Удастся подлечить желудок. Откажитесь от жирных блюд.

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Лев

Хуже будут чувствовать себя люди с низким артериальным давлением. Пейте в течение дня тонизирующие напитки. Полноценно питайтесь.

Дева

Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Разогревайте холодные пальцы рук и ног. Пейте горячие напитки. Не засиживайтесь на одном месте.

Весы

Поддержите работу печени. Пересмотрите рацион питания. Выберите постные блюда. Откажитесь от алкоголя.

Скорпион

Нервная система переносить чрезмерные нагрузки. Учитесь выходить из стрессовых ситуаций с наименьшими потерями. Расслабляйтесь сознательно.

Стрелец

Держите в тепле нижнюю часть тела. Не провоцируйте появления воспаления органов выделительной системы. Больным циститом стоит следить за самочувствием.

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Козерог

Головная боль возникнет из-за изменения атмосферного давления. Трудно будет сосредоточиться на работе. Устройте себе дополнительный отдых среди дня.

Водолей

Берите с собой на работу домашние блюда. Откажитесь от фаст-фудов. Не ешьте на бегу. Возможны желудочные расстройства.

Рыбы

Волосы теряют здоровый блеск и силу. Используйте бальзам для укрепления их корней. Откажитесь от окрашивания и химической завивки.

Чем и кого одарит неделя с 27 сентября по 3 октября, читайте в свежем прогнозе от астролога Елены Максимовой.