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вторник, 27 июля 2021 07:00

Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки

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Гороскоп на 27 июля: для кого судьба готовит особые подарки
Не желательно браться за несколько дел одновременно. Возможности внимания и памяти будут ограничены. Фото: pixabay.com

27 июля стоит восстановить общение с давними знакомыми. Оно будет интересным и полезным. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не давайте поспешных обещаний, особенно в первой половине дня, - говорит астрологиня. - Выполнить их вы не сможете. Не желательно браться за несколько дел одновременно. Возможности внимания и памяти будут ограничены. Заведенные в этот день романы будут яркими, но мимолетными. Не давайте окружающим поводу воспользоваться вашими слабостями. Не подвергайте огласке внутренние семейные проблемы. Случайности в этот день не будет. Воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы. Больше всего повезет Овнам, Львам и Весам. Возвращать старые долги, денег в кошельке станет больше, а судьба будет щедрой на невероятные сюрпризы".

Овен

Ожидаемые деньги придут вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи.

Телец

Вы можете переоценить собственные финансовые возможности. Не давайте обещаний предоставить кому-то материальную поддержку. Выставлять в продажу свои вещи не следует.

Близнецы

До прихода основного заработка придется еще немного подождать. Смотрите список запланированных покупок. Желательно его существенно уменьшить.

Рак

Уровень доходов будет оставаться без изменений. Не упускайте возможности дополнительно подработать. Вам повезет с интересными предложениями, но не в азартных играх.

Лев

Средств хватает на все необходимое. Избытка денег не будет. Подождите с большими покупками. Качество купленных вещей не будет удовлетворять вас.

Дева

Финансовые расчеты могут оказаться неверными. Принимать быстрые решения опасно. Проверяйте даже сдачу на рынке.

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Весы

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь быстрого заработка. Ваша экономика может пострадать от неудачных попыток. Пусть все идет по устоявшемуся графику.

Скорпион

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Возможны мелкие потери в виде переплаты за предоставленные услуги.

Стрелец

Серьезных проблем в сфере финансов не ожидается. Не следует этого дня заниматься переоснащением профессионального оборудования.

Козерог

После осуществления неотложных выплат на руках останется небольшая сумма. Придется жить в экономном режиме.

Водолей

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка.

Рыбы

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь.

Неделя с 26 июля по 1 августа будет интересной, хотя и начнется напряженно.

Автор: Gazeta.ua
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