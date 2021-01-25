Гороскоп на 26 января: чьи заработки пойдут вверх

Сдерживайте желание резко высказаться в адрес окружающих. Они не будут молчать. Фото: pixabay.com

26 января остро будет ощущаться одиночество. Особенно если вы еще не нашли своей пары. Найдите для себя развлечение. Активизируйте переписку с приятными знакомыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Изменение погодных условий и лишняя суета будут отбирать силы у людей, - говорит астрологиня. - Сдерживайте желание резко высказаться в адрес окружающих. Они не будут молчать. Трудно будет сосредоточиться на работе. Чаще будут встречаться ошибки в расчетах. Могут возникать проблемы на дорогах из-за замедления реакции водителей. Финансовые дела постепенно улучшаются. У Львов и Весов, Козерогов и Рыб заработки пойдут вверх. Воспользуйтесь возможностью разбогатеть".

Овен

Сумма необходимых расходов значительно превышает ваши возможности. Распределите их на срочные и такие, которые могут подождать. Платите в порядке поступления средств. Не делайте долгов.

Телец

День рискованной финансовой деятельности. Возможны серьезные потери. Не берите денег под залог. Вы потеряете свое имущество.

Близнецы

Уровень заработка постепенно снижаться. Будут возникать проблема с получением наличных на руки. Выбирайте безналичную форму расчета.

Рак

Бизнес потребует дополнительных взносов. Не желательно на этом экономить. Дальновидная финансовая политика принесет хорошую прибыль.

Лев

Проблем с деньгами не будет. Подождите с выплатой первого страхового взноса. Не стоит заниматься куплей-продажей недвижимости.

Дева

Поступит небольшая сумма денег. Основные доходы следует ожидать позже. Часть сэкономленных средств пойдет на нужды семьи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синоптик предупредила о возвращении морозов

Весы

В вашем распоряжении достаточно денег. Можно осуществить давно запланированные покупки. Только не спешите с выбором, чтобы не переплачивать.

Скорпион

Напомнят о себе старые задолженности. Размер прибыли будет несколько ниже ожидаемого. Не беритесь за сомнительные финансовые проекты.

Стрелец

Резко увеличивается отток средств. Вашими ресурсами воспользуются близкие люди. Придется обходиться малым.

Козерог

Будут поступать различные финансовые предложения. Среди них будут справедливы. Не отказывайтесь от дополнительных источников дохода.

Водолей

Лишнего капитала на счете не будет. Однако не стоит жалеть средств на благотворительные дела. Они скоро вернутся к вам в виде финансовой удачи.

Рыбы

Деньги будут идти в ваши руки. Вам останется только позаботиться об их разумном распределении. Возможна ценная находка.

Астрологиня рассказала, чем порадует последняя неделя января и что надо обязательно успеть сделать.