Гороскоп на 26 марта: какие знаки будет преследовать удача

Не пора покупать компьютеры и мобильные телефоны. Фото: pixabay.com

26 марта - день удачных решений и благоприятных обстоятельств. Не откладывайте на потом решение важных вопросов. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Планируйте проведения переговоров и презентаций, - говорит астрологиня. - Принимайте приглашения на деловые встречи. Не пора покупать компьютеры и мобильные телефоны. Обостряются конфликты между представителями разных поколений. Молодые будут раздражать своим упрямством. Старшим следует проявить мудрость. Позвольте детям поучиться на собственных ошибках. Удача будет преследовать Тельцов, Весов и Скорпионов. Не начинайте интимных отношений. Этот день способствует покою и целомудренной романтике".

Овен

Жесткая конкуренция заставит вас идти на дополнительные расходы. Думайте не о повышении прибыли, а о ее сохранении.

Телец

Процесс воспитания детей доверьте партнеру. Вы не сможете оставаться последовательными в требованиях к малышам. В результате усилия сойдут на нет.

Близнецы

Новое знакомство может превратиться в крепкую дружбу. Найти свою любовь вы сейчас не сможете.

Рак

Назначать романтическое свидание не следует. Не обещайте любимым уделить им вечером внимание. Реальность не будет соответствовать вашим планам.

Лев

Милым приятно будет видеть вас улыбающимися. Не носите печали на лице. Даже если у вас есть много проблем.

Дева

Вы не будете видеть своей выгоды. Поэтому доверять новым финансовым предложениям не стоит. Рисковать действительно не следует. Выигрыша не будет.

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Весы

Проведите важные финансовые операции во второй половине дня. Часть прибыли отдайте на благотворительные дела.

Скорпион

Будьте осторожны со словами. Не допускайте критики в адрес окружающих. Вы можете испортить отношения с людьми.

Стрелец

Хозяйничайте экономно. До прихода денег нужно еще немного продержаться. Не выставляйте на продажу свои вещи.

Козерог

Резко увеличивается отток денег. Родные потребуют материальной поддержки. Не оставляйте кошелька без присмотра. Остерегайтесь воров.

Водолей

Атмосфера вокруг вас становится спокойнее. Не стоит по инерции продолжать воевать с миром. Хорошее настроение поможет вам найти общий язык с людьми.

Рыбы

Ощущение растерянности испортит настроение. Но серьезных причин для переживаний не будет. Партнеры очень хорошо относятся к вам.

Астрологиня сделала прогноз на март и объяснила, чем стоит заниматься в начале весны.