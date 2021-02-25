Гороскоп на 26 февраля: какие сюрпризы готовит последний рабочий день зимы

26 февраля не выставляйте в продажу свои вещи. Выгодно их сбыть вы не сможете. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.
"Это эмоционально напряженный день, - говорит астрологиня. - Людям не хватит терпения. Большинство ошибок будет возникать из-за поспешности в принятии решений. Последний рабочий день зимы готовит сюрпризы для Тельцов, Стрельцов и Козерогов. Вам поднимут зарплату и предложат повышение. Но это не самое лучшее время для начала курса обучения. Будут возникать проблемы с памятью и вниманием. Отложите оформления важных документов. Дела будут продвигаться медленно".
Овен
Хорошо будут проходить операции с недвижимостью. Но брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета.
Телец
Вам не хватит гибкости. Домашние могут резко противостоять вашим требованиям. Попробуйте уступить. Ищите компромиссов.
Близнецы
Будут подводить часы и транспорт. Придется не раз корректировать планы. Опоздание друзей и родственников будет раздражать вас. Свидание лучше перенести.
Рак
Шумная компания быстро утомит вас. Проведите вечер в домашней обстановке. Почитайте или послушайте музыку.
Лев
Сделайте небольшой подарок жене (мужу). Они будут приятно удивлены. Чувства вспыхнут с новой силой.
Дева
Работа будет полностью поглощать ваше внимание. На комплименты партнеру не хватать сил. Храните нейтральную интонацию во время разговоров.
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Весы
Конец рабочей недели лучше провести на природе. Вместе с друзьями погуляйте по аллеям парка. Снимите дневную усталость.
Скорпион
Любимые с искренним сердцем будут стремиться помогать вам в делах. Примите их заботу с благодарностью.
Стрелец
Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода вы не получите.
Козерог
Возвращаться к бывшим партнерам не стоит. Очень быстро вы вспомните о причинах разрыва.
Водолей
Будут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом.
Рыбы
Сдерживайте проявления своего эгоизма. Не требуйте от любимых полного внимания. Они имеют много ежедневных хлопот.
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