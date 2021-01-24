Гороскоп на 25-31 января: что надо успеть сделать на этой неделе

Стоит покупать семена. Они будут хорошо прорастать и давать хорошие урожаи. Фото: pixabay.com

Неделя с 25 по 31 января будет интересной и увлекательной. Главное - не проспать подходящий момент и уверенно идти к своей цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Не время искать справедливости, - говорит астрологиня. – Люди будут шокировать своим поведением. Они будут действовать грубо и не подбирать приличных слов. Договориться с кем-то будет трудно. Каждый упорно будет стоять на своем. Именно поэтому не следует планировать на эту неделю важных переговоров. Уступайте собеседникам в непринципиальных вопросах и выиграете от этого. Что надо успеть сделать на этой неделе? Стоит покупать семена. Они будут хорошо прорастать и давать хорошие урожаи. Не спешите соглашаться на чьи-то предложения. Дайте себе больше времени на размышления. Прислушайтесь к любимым. Они будут лучше вас разбираться в людях и издалека видеть негодяев".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит обдумывать новые коммерческие проекты. Заработать вряд ли удастся, а сбережения опустошите. Купите вещь, на которую давно собираете деньги. Позвольте себе немного насладиться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Денег не хватает на оплату необходимых счетов. Поспешные решения приведут к новым убыткам. Удовлетворите свое желание побыть в одиночестве. Отмените назначенные встречи. Вам нужно восстановить силы. Это неделя бурных споров.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Дела будут идти неплохо. Поступят долгожданные деньги. Не сдавайте свои вещи в ремонт. Мастера будут халтурить. За некачественную работу попросят немалые деньги. В новом коллективные или обществе почувствуете себя неуютно. Найдите себе приятных собеседников.

Рак (22 июня - 22 июля)

Трудно будет договориться с собеседниками. Все вокруг будут казаться эгоистами, которые привыкли, что мир крутится вокруг них. Управленцы не будут находить общий язык с подчиненными. Не спешите увольнять коллег.

Лев (23 июля - 23 августа)

Сделаете много полезных покупок. Будет везти на выгодные финансовые предложения. Часть денег отдайте на благотворительные дела. Разговор с партнерами не состоять. Отдохните вместе там, где не нужно говорить. Например, в театре.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Планы на будущее составляйте вечером в четверг. Тогда будете лучше видеть, что ждет вас. Надоест терпеть. Не ищите приключений на свою голову. Не стоит менять одного партнера на другого. Цените людей, которые рядом.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будет подводить транспорт. Заранее выезжайте на работу, чтобы не опоздать. Будет везти упрямым. Не отступайте от задуманного. То, что сейчас кажется неосуществимым, до пятницы разрешится само собой.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прислушайтесь к подсказкам судьбы. В сердце появятся новые чувства. Отнеситесь с недоверием к появлению бывших знакомых в своем доме. После их визита мирная жизнь пойдет наперекосяк. Вирусы могут влиять на ваши рецепторы. Могут исчезнуть обоняние и вкус.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Достаточно завидовать чужому успеху. Сосредоточьтесь на работе, и деньги найдут дорогу к вам. Дети принесут хлопоты, шокируют своими заявлениями.

Козерог (22 декабря - 20 января)

В вашем распоряжении скромная сумма. Придется отказаться от части своих планов. Но умных хозяек это не должно огорчать. Вы выкручивались и из худших ситуаций. Устройте родным небольшую прогулку по городу.

Водолей (21 января - 20 февраля)

На все необходимое денег хватает. По возможности поддержите нуждающихся. Работа лучше будет прибегать, если возьметесь за нее в хорошем настроении. Покупать недвижимость лучше после выходных. С продажей квартиры или дачи подождите.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Испытайте на себе арт-терапию. Посмотрите любимый фильм, включите спокойную музыку. Ощутите, как прибывают новые силы. Жизнь заставляет возвращаться мыслями в прошлое. Обогатите свой рацион салатами. Полезными будут шпинат и петрушка.

24 января поиски романтических приключений увенчаются успехом. Однако они могут усложнить ваши супружеские отношения. Астрологиня рассказала, чья жизнь изменится к лучшему.