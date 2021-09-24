Гороскоп на 25 сентября: каким знакам надо остаться дома

Общайтесь с единомышленниками. Занимайтесь приятными для вас делами. Фото: pixabay.com

25 сентября надо отдохнуть. Отложите работу на второй план. Вами восхищаются родители и любимые. Наслаждайтесь моментом славы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Провести эти дни лучше в небольшой дружеской компании, - говорит астролог. - Общайтесь с единомышленниками. Занимайтесь приятными для вас делами. Бары, рестораны, казино и элитные клубы не принесут желаемого удовольствия и расслабления. Атмосфера этих заведений не будет соответствовать настроению отдыхающих. Азартные игры опустошат кошелек. В субботу резко повышается аварийность на дорогах и в быту. Бодрствуйте. Девам, Весам и Козерогам в субботу лучше остаться дома".

Овен

Не пора проявлять щедрость. К операциям купли-продажи не привлекайте посредников. Не стоит идти на лишние расходы. Пользы от них будет немного.

Телец

Прогнозируется неожиданный доход в виде подарков. Могут поступить и неожиданные деньги. Сумма не большая. Но приятным будет сам факт.

Близнецы

Отложите деньги на уплату налогов и коммунальных платежей. Иначе придется отложить эти выплаты. В выходные могут быть большие расходы на хозяйственные нужды.

Рак

Без денег на выходные вы не останетесь. Попробуйте не жалеть средств на удовлетворение собственных потребностей.

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Лев

Желание будут совпадать с вашими возможностями. Но удовлетворить их будет не так уж просто. Нужный товар не будет находиться. Семейные обстоятельства могут мешать.

Дева

Возрастает нагрузка на ваш кошелек. Непредвиденных расходов становится все больше. Друзья и родные не смогут оказать финансовую поддержку.

Весы

Не стоит искать подработки. Доходы от нее не будут стоить потраченного времени. Отдохните. О прибыли заботиться в рабочие дни.

Скорпион

Обходите игровые клубы. Ваши ставки будут проигрывать. Проведите выходные с минимальными затратами.

Стрелец

Неделя была довольно прибыльной. Финансовых ограничений у вас не будет. Позвольте себе удовлетворить желания близких людей. Организуйте маленькое семейное торжество.

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Козерог

Инфляционные процессы заметно повлияют на ваш бюджет. Придется пересматривать планы на выходные. В эти дни не отправляйтесь в путь с ограниченной суммой в кармане.

Водолей

Не стоит обращаться к услугам сервисных служб. Качество работы не будет соответствовать выставленным счетам. Финансовая поддержка понадобится вашим партнерам. Не отказывайте.

Рыбы

Имеющаяся сумма денег не будет покрывать ваши расходы. Возникнет потребность в дополнительных источниках финансирования. Пригодится отложен денежный запас.

Неделя с 20 по 26 сентября начнется с полнолуния. Астролог рассказала, как успешно прожить дни, которые будут кормить целый год.