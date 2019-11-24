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понедельник, 25 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 25 ноября: чего ждать от дня накануне новолуния

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Гороскоп на 25 ноября: чего ждать от дня накануне новолуния
Отложите воспитательные беседы с детьми на конец недели. Фото: astrozodiac.net

25 ноября - сутки накануне новолуния. Она окажется одной из самых тяжелых этой неделе. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди и животные в понедельник будут выявлять неадекватную агрессивность, - говорит астролог. - Старайтесь не оскорблять окружающих. Обиженные будут быстрыми на расправу. Осложняется криминогенная обстановка. Отложите воспитательные беседы с детьми на конец недели. В понедельник они окажутся мало эффективными. Проживите этот день в установившемся режиме. Любые нововведения не дадут положительного влияния на вашу жизнь".

Овен

Прибыльным этот день не назовешь. Совершать крупные покупки не стоит. Нельзя вносить залог за дом или авто. Есть риск выбросить на ветер большие средства.

Телец

Уровень доходов остается без изменений. Будьте внимательны при осуществлении расчетов. Не позволяйте себя обмануть. Проверяйте чеки.

Близнецы

Проведение крупных денежных операций лучше отложить на пару дней. Вечером может исчезнуть некоторая сумма. Не занимайтесь ремонтом офисной техники.

Рак

Ситуация обратит к лучшему. Вы сможете более свободно планировать свои расходы. Рассчитывайтесь за товары и услуги наличными.

Лев

Не полагайте больших надежд на этот день. Обещаний будет больше, чем реальной прибыли. Могут быть потеряны ювелирные изделия. Не носите с собой драгоценностей.

Дева

Содержится средний уровень доходов. Вам будут мешать работать внешние обстоятельства. Поэтому и ожидать высокого заработка не стоит.

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Весы

Обстоятельства будут складываться в вашу пользу, и не стоит рассчитывать на везение. Прибыли будут эквивалентными затраченным вами усилиям.

Скорпион

Вопрос материального обеспечения будет стоять остро. Доходы едва будуть покрывать расходы. Заручитесь поддержкой родных.

Стрелец

Больше денег поступит от участия в коллективном проекте. Не пора открывать собственный бизнес. Он будет убыточным.

Козерог

Ваши финансовые возможности ограничены. Необходимую сумму для осуществления серьезных операций придется подбирать из разных источников.

Водолей

У вас будет прекрасная возможность укрепить свои финансовые позиции. Ожидается хорошая прибыль. Не спешите открывать депозитные счета. Не спорьте с руководством.

Рыбы

Проблем с деньгами не будет. Средства придут сразу из нескольких источников. Однако могут так же быстро уйти из рук. Не следует гулять по магазинам.

Астролог рассказала, чем порадует последняя неделя осени.

Автор: Gazeta.ua
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