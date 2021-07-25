Гороскоп на 25 июля: астролог сделала удивительный прогноз

Проведите этот день в кругу друзей и родственников. Фото: pixabay.com

25 июля составьте планы на полгода вперед. Хорошо и ясно будет работать голова, люди будут видеть перспективы и уверенно идти к своей цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Планирование будет удачным и поможет не сбиться с маршрута, - говорит астролог. - Не спешите что-то запускать. Проанализируйте, что мешает и как от этого избавиться. Легко будет распрощаться с вредными привычками. Быстро будут утомляться те, кто любит спокойствие и тишину. Настроение будет приподнятым. Проведите этот день в кругу друзей и родственников. Это время находок. Посреди дороги можете наталкиваться на золотые изделия или чужие кошельки. Выигрывает тот, кто вернет то, что найдено, владельцу. За это вас щедро вознаградят".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Возьмите отпуск и повезите семью на море. Не оправдают надежды туры с пометкой "все включено". Придется не раз питаться в ресторане или покупки в местных магазинах.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будет казаться, что судьба вас испытывает. Лучший период, чтобы определиться, чем заниматься дальше. Прислушайтесь к желаниям, раскрывайте в себе новые способности.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Время незабываемых свиданий. Цените любимых. Откажитесь от шаурмы. Ваша печень скажет спасибо за это.

Рак (22 июня - 22 июля)

Будете чувствовать себя хозяином ситуации. Мало что сейчас может навредить вашим планам. Рассчитывать на поддержку коллег бесполезно. Они будут заняты собственными упражнениями.

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Лев (23 июля - 23 августа)

Встречи выпускников вызовут ностальгию. Станут известны тайны из школьной жизни. Многому будете удивляться. Побалуйте милых любимыми десертами. Приготовьте домашнее мороженое.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Заработки поступят вовремя, но не спешите тратить их на мелочи. Придется менять котел, ремонтировать кровлю, утеплять дом или балкон.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Тот, кто занимался нелюбимым делом, решится на увольнение. Можно покупать авто, недвижимость, ювелирные украшения.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Горящие туры порадуют ценам. Поездка оставит приятные воспоминания. Легко будет похудеть и бросить курить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Зарплату задержат. Берегитесь штрафов. Не нарушайте правил дорожного движения. У вас надежные покровители. Обращайтесь к ним, когда припечет. Не будьте слишком навязчивы.

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Козерог (22 декабря - 20 января)

Отношения с двумя партнерами могут сделать вас героем сплетен. Пользуйтесь презервативами и противозачаточными таблетками, если не планируете беременности.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Хорошо зарабатывать будут водители. Вкладывайте больше в собственное авто. Меньше говорите, больше действуйте.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Чаще смотрите в зеркало. Полюбите свое тело. Со следующей недели можно удалять шрамы и татуировки.

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