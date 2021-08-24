Гороскоп на 25 августа: астролог назвала самые находчивые знаки зодиака

Звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Фото: pixabay.com

25 августа будет хорошо работать голова. Делайте научные открытия. Проводите интересные исследования. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Встречайте рассвет этого дня, - говорит астролог. - Вы почувствуете невероятный прилив энергии. Поздно встанете - проживете день напрасно потраченных усилий. Узнавайте что-то новое. Путешествуйте. Занимайтесь спортом. Звезды будут способствовать смельчакам и изобретателям. Самыми находчивыми будут Стрельцы, Козероги и Водолеи. Вам будет везти во всем. Откажитесь от острых блюд. Не употребляйте алкоголя. Храните ясность ума".

Овен

Вам придется взять на себя финансовое обеспечение близких людей. В результате деньги будут быстрее расходиться. Дополнительная подработка не помешает в такой ситуации.

Телец

Дела будут идти хорошо. Сетовать на трудности не придется. Придерживайтесь буквы закона. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Близнецы

Заметного прихода не ждите. Денег хватит на продукты и транспорт. Не берите товары в рассрочку. Дождитесь поступления основного заработка.

Рак

С вопросом приобретения недвижимости стоит немного подождать. Предложенные этого дня варианты будут невыгодными для вас. Не отдавайте людям в пользование свое имущество.

Лев

Никаких финансовых катаклизмов не предвидится. Не рассчитывайте расходы на длительный период. Понадобится умение своевременно реагировать на изменения на рынке.

Дева

Увеличивается финансовый поток. Позаботьтесь о сохранность денег. Пополните свои сбережения. Открывайте депозитные счета.

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Весы

Не допускайте спешки при проведении денежных операций. Так вы можете дважды оплатить одну услугу или товар. Проверяйте чеки и сдачу.

Скорпион

Финансовый вопрос будет стоять остро. Имеющаяся в кармане сумма не будет обеспечивать ваших потребностей. Направленные на улучшение ситуации усилия окажутся напрасными. Подождите.

Стрелец

Поступят ожидаемые деньги. Будет везти на компетентных финансовых консультантов. Удачное соотношение цены и качества купленных товаров приятно удивит.

Козерог

Не позволяйте себе лениться. Этот день обещает хорошую прибыль. Однако на выигрыш надеяться. К вам придут только заработанные деньги.

Водолей

Улучшению материального обеспечения будет способствовать дальнейший карьерный рост. Продемонстрируйте шефу свои способности. Добивайтесь повышения.

Рыбы

Принципиальных изменений в финансовом обеспечении не будет. Придется экономно распределять деньги. Покупать авто не время.

Астролог сделала неожиданный прогноз на неделю. Ее советы заинтересуют каждого.