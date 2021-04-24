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воскресенье, 25 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого

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Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Наступает удачный период, чтобы покупать недвижимость и билеты на отдых. Фото: pixabay.com

25 апреля многое удастся и заработки вырастут. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Доверяйте предчувствиям, случайностей в этот день не будет, - говорит астролог. - Берите от жизни все. Это воскресенье важное для каждого. Главное правильно определить свою цель и не бояться препятствий. Наступает удачный период, чтобы покупать недвижимость и билеты на отдых. Люди перестанут верить обещаниям, будут агрессивно отстаивать свои интересы. Возможны забастовки и восстания. Покупайте мебель для кухни и сада. Скамьи и стулья будут служить годами. Подкормите орхидеи. Они будут радовать цветом не одну неделю".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Денег в кошельке станет больше. Трудно будет договориться о сотрудничестве. Будет раздражать все вокруг.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Лучшие решения примете в пятницу. Не спешите соглашаться на заманчивые предложения. Обдумывайте каждый свой шаг. Не стоит давать и брать взятки.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Не стоит пытаться сделать что-то быстро и как попало. Придется выслушивать критику и признавать вину. Воздержитесь от задатка за авто или недвижимость. Цену пересмотрят, условия продажи изменят.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не хватит терпения. Воспитание малышей поручите родителям. Субботу проведите наедине. Не стоит жениться. Эти отношения будут полны тайн и интриг.

Лев (23 июля - 23 августа)

Самоуверенность и желание изменить все вокруг заставляет вас работать вдвое больше. Вам будут доверять. Сможете сплотить вокруг себя коллектив единомышленников и увеличить заработок компании в несколько раз.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Не позволяйте окружающим вносить напряжение в ваш дом. Игнорируйте слухи. Будет хотеться романтики и свежих чувств. Любовные порывы будут вдохновлять на новые свершения.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Не верьте слишком щедрым обещаниям. Рассчитывать на карьерный рост бесполезно. Удачно пройдут операции купли-продажи. Можно присматриваться новую квартиру или авто.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Покупки в интернете разочаруют. Сэкономить не удастся. Будете расстроены доставкой, потому что не получите нужный товар вовремя. Из-за этого придется идти на день рождения без подарка.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Это подходящее время, чтобы покупать сельскохозяйственную технику. С ней труд на огороде станет легче и продуктивнее. Чаще проверяйте почту, чтобы не пропустить важное письмо.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Захотите освоить новую профессией. Это подходящее время получить дополнительное образование. Будьте уверены в себе. Не надейтесь на удачу. Настойчиво добивайтесь желаемого.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будут встречаться люди с золотыми руками. Воспользуйтесь этим сполна. Приглашайте домой мастеров по ремонту. Они сделают дом уютным и красивым. Поступит денежное вознаграждение.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Состоятся важные события, которые изменят жизнь вашего города или села. Берите в них участие. Не отвлекайтесь от работы на разговоры и перекуры. Оставайтесь в курсе дел, даже если идете в отпуск.

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Автор: Gazeta.ua
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