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воскресенье, 24 января 2021 07:00

Гороскоп на 24 января: чья жизнь изменится к лучшему

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Гороскоп на 24 января: чья жизнь изменится к лучшему
Это может быть романтический ужин, прогулка или желаемый подарок. Ваши усилия не останутся незамеченными. Фото: pixabay.com

24 января поиски романтических приключений увенчаются успехом. Однако они могут усложнить ваши супружеские отношения. Не теряйте головы. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Отношения с любимыми испытывают заметные изменения, - говорит астрологиня. - Не скрывайте своей страсти. Проведенные вместе вечера оставят незабываемые впечатления. Подходящего момента для откровенного разговора не будет. Вам с любимыми будет постоянно мешать присутствие посторонних. Знайдить надежный путь к сердцу милых. Это может быть романтический ужин, прогулка или желаемый подарок. Ваши усилия не останутся незамеченными. У Раков, Весов, Скорпионов и Водолеев жизнь изменится к лучшему".

Овен

Ваши партнеры будут раздражены. Не стоит обижаться. Храните уравновешенность. Больше внимания уделите детям.

Телец

Разрушать свои планы ради прихоти любимого человека не следует. Стройте отношения на условиях учета интересов каждого. Сумейте отстоять свои права.

Близнецы

Легко будут преодолеваться недоразумения между влюбленными. Проведите вдвоем эти дни. Одинокие найдут свою пару.

Рак

Планировать отдых с партнером не следует. Обстоятельства не будут способствовать осуществлению этих планов. Действуйте по ситуации. Сохраняйте спокойствие.

Лев

Романтического настроения не будет. Преобладать желание побыть в одиночестве. Шумные компании будут утомлять вас. Позвоните старым друзьям.

Дева

Отношения с любимыми могут оказаться на грани конфликта. Не выясняйте отношений. Смените тему разговора. Перенесите встречу.

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Весы

Могут возникать сомнения в искренности чувств любимых. Устройте небольшое путешествие для двоих. Сомнения отпадут.

Скорпион

Позаботьтесь об улучшении атмосферы в семье. Не позволяйте окружающим вмешиваться в вашу личную жизнь. Выясняйте недоразумения без посторонней помощи.

Стрелец

Отношения с любимыми изменятся к лучшему. Пусть никто не помешает вашему общению. Сделайте эти дни незабываемыми.

Козерог

Преодолейте свою застенчивость. Говорите близким прямо о своих проблемах. В случае необходимости обратитесь за советом к старшим членам семьи.

Водолей

Сдержанное поведение любимых будет ограничивать вашу активность. Не стоит признаваться в любви. Партнеры будут склонны отказать.

рыбы

Супружеские пары со стажем прекрасно проведут эти дни. Согласие будет царить в вашем доме. Чувства молодых пройдут испытания на верность.

Астрологиня сделала прогноз на выходные и рассказала, кто влюбит в себя всех вокруг.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
24
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