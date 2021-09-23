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пятница, 24 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 24 сентября: чем и кого порадует последняя пятница месяца

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Гороскоп на 24 сентября: чем и кого порадует последняя пятница месяца
Хорошо пройдут творческие вечера и свидания. Фото: pixabay.com

24 сентября лучше завершать начатое, чем начинать что-то новое. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не спешите утверждать техническую документацию или новый проект, - говорит астролог. - Скоро в них обнаружите ошибки. Женщины будут особенно несдержанные на язык. Мужчинам желательно оставаться великодушными. Часто будут случаться ошибки по невнимательности и нервозность. Не принимайте решений спересердя. Хорошо пройдут творческие вечера и свидания. Последняя пятница месяца порадует заработками Стрельцов и Рыб. Положительные изменения в личной жизни ожидают Тельцов, Дев и Козерогов".

Овен

Ряд проблем потребует дополнительных финансовых затрат. Деньги будут всплывать быстро. Родственники на смогут помочь. Ищите дополнительные средства экономии.

Телец

Неблагоприятный день. Позаботьтесь о сохранности своих средств. Не изменяйте основного направления деятельности. Это приведет к снижению доходов.

Близнецы

Не берите ссуд. Отказывайтесь от рискованных финансовых операций. Этот день может принести неожиданно большие потери.

Рак

Непорядочные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не укладывайте соглашений о долевых взносах в бизнес.

Лев

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не пора. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Дева

Сэкономить не удастся. Имейте при себе запас денег. Заемные людям вещи могут вернуться к вам испорченными.

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Весы

Будет удерживаться средний уровень достатка. Вы легко сможете удовлетворить свои умеренные желания. Обновите гардероб.

Скорпион

Наведите порядок в своей бухгалтерии. Будьте готовы к общению с работниками налоговой. Погасите задолженности. Избегайте штрафов.

Стрелец

Осторожно обращайтесь с техникой. Ее ремонт принесет значительные убытки. Темпы роста ваших доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов.

Козерог

Проблем с финансами не будет. Не задерживайте деньги в кармане. Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Не покупайте компьютеров.

Водолей

Пользуйтесь услугами посредников. Прислушайтесь к советам коллег. Выгодно разместить свои средства вы сможете с помощью окружающих.

Рыбы

Заметной ограниченности в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Осуществляйте только необходимые выплаты.

Неделя с 20 по 26 сентября начнется с полнолуния. Астролог рассказала, как успешно прожить дни, которые будут кормить целый год.

Автор: Gazeta.ua
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