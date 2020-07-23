Гороскоп на 24 июля: астролог назвала секрет успеха

Уделите больше внимания своей внешности. Элегантность и шарм станут визитными карточками успеха. Фото: pixabay.com

24 июля нежелательно пользоваться услугами сайтов знакомств. Достойной пары там не найдете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В этот день как никогда будут встречать по одежке, - говорит астролог. - Важно будет уметь правильно себя подать. Уделите больше внимания своей внешности. Элегантность и шарм станут визитными карточками успеха. Выглядеть следует лучше всех. Держитесь легко. Улыбайтесь. Вас будут замечать и идти навстречу. Будет много работы для умных голов. Придется находить выход из сложных ситуаций. Наиболее изобретательные могут рассчитывать на быстрый карьерный рост в ближайшее время. Избегайте конфликтов с пожилыми людьми. Не настаивайте на своем. Уступите".

Овен

Завязать новые знакомства вам помогут старые друзья. Не пропустите возможности расширить круг своего общения. Перед вами раскроются новые горизонты.

Телец

Падает уровень работоспособности. Соответственно уменьшается заработок. Не нужно открывать новые магазины или предприятия. Они будут убыточными.

Близнецы

Вкладывайте средства в обновление профессионального оборудования. Оно будет служить долго. Деловую поездку не откладывайте на потом. Она будет способствовать обогащению.

Рак

Ваши доходы будут зависеть от работы партнеров и сотрудников. Надежная команда поможет обеспечить необходимую прибыль. Не участвуйте в розыгрышах.

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Лев

В течение дня к вам будут обращаться много людей. Такая популярность не порадует. Под вечер вы будете чувствовать себя истощенными.

Дева

Достичь достаточного финансового обеспечения пока не удастся. Однако наметятся пути выхода из положения. Утром поход по магазинам лучше отложить.

Весы

Вашим кошельком будут пытаться воспользоваться окружающие. Некоторым из них вы просто не сможете отказать. Купленная в этот день обувь будет долго носиться.

Скорпион

Деньги начнут поступать небольшими суммами. Зато стабильно. Их хватает на пропитание. Планировать проведение крупных финансовых операций не время. Романтические приключения не будут интересовать вас.

Стрелец

Это не ваш день. Денежные поступления будут мизерными. Не делайте ставку на подработку. Займитесь наведением порядка в документации. Вовремя оплачивайте счета.

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Козерог

Сделайте необходимые выплаты в обеденное время. Вечером не тратьте денег. Отложите подписание имущественных поручений. Потеряете часть своего имущества.

Водолей

Серая обыденность не будет способствовать приподнятому настроению. Порадуйте себя вкусненьким. Не допускайте переплаты за предоставленные услуги. Время покупать средства связи.

Рыбы

В вашем сердце легко будет возникать влюбленность. Не стоит слепо идти за своими чувствами. Вы можете попасть в любовный треугольник. А это не хорошо.

Астролог рассказала, когда отступят неприятности и жизнь изменится к лучшему.