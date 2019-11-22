Гороскоп на 23-24 ноября: как и с кем провести эти выходные

Экскурсии, творческие встречи, туристические походы - лучшие формы отдыха сейчас. Фото: vestnik.in.ua

23-24 ноября не планируйте пролежать на диване и поспать подольше. Эти выходные будут требовать движения. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Непоседливым и болтливым будет чем заняться в субботу, - говорит астролог. - На всех нас ожидает круговорот событий. Поэтому активные от природы люди будут чувствовать себя прекрасно. Отдохнуть в покое не удастся. Если только вы не выедете на пару дней подальше от дома. Экскурсии, творческие встречи, туристические походы - лучшие формы отдыха сейчас. Проведите последние выходные осени в приятном обществе. Встретьтесь с бывшими одноклассниками, посетит старых друзей, позвоните тем, кто живет далеко от вас. Приятные воспоминания согреют душу. В субботу в 16:00 зажгите свечу памяти, почтите жертв Голодомора".

Овен

Контролируйте свои потери. Обращайтесь к сэкономленным раньше средствам только в случае крайней необходимости. Есть все шансы приятно провести время с милыми. Не жалейте теплых слов для них. Встречи запомнятся.

Телец

Финансовый вопрос будет стоять остро. Карман не будет пустой. Однако список расходов вырастет. Не отправляйтесь в путешествие. Отдохните дома. Любимые будут нуждаться в нежности.

Близнецы

Осуществить необходимые покупки и отдохнуть лучше в воскресенье. Суббота предоставит вам возможность заработать дополнительную сумму. Воспользуйтесь такой возможностью.

Рак

Дефицита средств не будет. Спланируйте отдых на свой вкус. Побалуйте себя и родных изысканными блюдами. Страстная ночь создаст неповторимую атмосферу взаимной любви.

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Лев

Денег будет хватать. Не гонитесь за дешевым товаром. Азарт покупателя может подорвать ваш бюджет. Рискуете накупить мусора.

Дева

Категоричность в оценках действий близких людей недопустимо. Сдерживайте свой праведный гнев. Борьба за справедливость не должна принимать форму конфликта.

Весы

Часть заработанных за неделю денег вам не удастся получить. Это удержит вас от осуществления необдуманных покупок. Прислушиваться к предостережениям старших друзей не стоит. Так вы рискуете снова остаться в одиночестве. Слушайте голос своего сердца.

Скорпион

Эти дни обещают ряд приятных финансовых сюрпризов. Найдутся необходимые товары за умеренные деньги. Вы продолжаете преувеличивать достоинства своих избранников. Проведите больше времени с ними. Не спешите с признанием в любви. Наблюдайте.

Стрелец

Ожидается приход денег. Вы получите хорошее вознаграждение за свою работу. Не экономьте средств на семейном отдыхе.

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Козерог

Позаботьтесь о разумном распределении существующих средств. До поступления очередного заработка прибыли не будет. Остерегайтесь воров.

Водолей

Осуществления ваших планов обойдется дороже ожидаемого. И это серьезно не подорвет вашу экономику. В кармане будет достаточно денег.

Рыбы

Неотложные расходы заберут большинство выделенных на выходные денег. Некоторые из ваших желаний удовлетворить не удастся. Подождите лучшей возможности.

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