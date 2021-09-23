Гороскоп на 23 сентября: кому стоит остерегаться новых знакомых

 
Ексклюзивы
1/5
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1485
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 369
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
"Избиратели Зеленского моложе и состоятельнее. Не ощущают негативных изменений" - политолог
Просмотров: 351
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
4 Просмотров: 4518
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
1 Просмотров: 549
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 549
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 927
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 927
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 675
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
11
5
5
5
В Черновицкой области выпал первый снег
В Черновицкой области выпал первый снег
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
Нумизмат рассказал о редких украинских пробных монетах
Нумизмат рассказал о редких украинских пробных монетах
Именины 23 сентября - у кого сегодня особенный день
Именины 23 сентября - у кого сегодня особенный день
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Сколько процентов знакомились после секса: неожиданная статистика о женщинах и мужчинах
Видео
Все видео
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
По оккупированному Донецку бегают дикие кабаны
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
Креативный украинец насмешил людей самодельной маской
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
В Чернобыльскую зону возвращаются крупные хищники. Кадры из фотоловушек
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Чиновница в костюме балерины станцевала в горсовете
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 675
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2592
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1242
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 783
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 1152
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
четверг, 23 сентября 2021 12:07

Гороскоп на 23 сентября: кому стоит остерегаться новых знакомых

  Комментировать
Гороскоп на 23 сентября: кому стоит остерегаться новых знакомых
Улучшить самочувствие помогут траволечение и плавание. Фото: pixabay.com

23 сентября откажитесь от случайных половых связей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг лучше вообще остерегаться новых знакомых, - говорит астролог. - Они принесут в вашу жизнь изменения, но не те, на которые вы рассчитывали. Особенно осторожными должны быть Девы, Весы и Скорпионы. Будьте внимательны к окружению. Берегитесь конкурентов и коварных коллег. Многих будут беспокоить бессонница и болезни кишечника. Улучшить самочувствие помогут траволечение и плавание".

Овен

В случае заболевания гриппом или простудой оставайтесь дома. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго и даст осложнения.

Телец

Избегайте обезжиривание кожи рук после длительного контакта с водой. Сдерживайте процесс старения. Пользуйтесь кремами.

Близнецы

Обостряются болезни желудочно-кишечной системы. Больные на гастриты и колиты должны придерживаться соответствующей диеты. Не следует есть перченых блюд.

Рак

Не откладывайте лечение ангины и тонзиллита. Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год

Лев

Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Возможно головокружение.

Дева

Теплые ванночки для ног перед сном улучшат ваше самочувствие. Для полноценного отдыха в конце дня можно сделать массаж стоп.

Весы

Хорошее время для начала лечения и коррекции сколиоза. Откажитесь от высоких подушек. Приобретите себе ортопедический матрас.

Скорпион

Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой.

Стрелец

Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Друзья-атошники настояли обследоваться" - черкасскому волонтеру на лечение лимфомы Ходжкина нужна помощь

Козерог

Отложите посещение бани и сауны. Если отдыхаете в теплых краях, не стоит длительное время проводить на открытом солнце. Ультрафиолетовое излучение вредно для вашей кожи.

Водолей

Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием.

Рыбы

Склонны к полноте должны контролировать калорийность пищи. Меньше ешьте и больше пейте в этот день.

23 сентября чувствительными становятся уши, глаза и душа. Заметите, кто для вас является настоящим другом, а кто им только притворяется.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 23 сентября: кому стоит остерегаться новых знакомых». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
сентября

Американец изготовил первую жвачку

От огнестрельного ранения скончался бывший соперник Кличко

Зигмунд Фройд умер после нескольких инъекций морфина

В Праге начали выдавать украинскую газету

Ураган унес жизни более 3000 человек

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 4 Просмотров: 18000
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 6966
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 5688
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
СБУ обнародовала секретные данные о начале Второй мировой войны
7
 Просмотров: 4950
&quot;Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому&quot; - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
21
 4 Просмотров: 4527
Общество
Страну изменит новый политический проект. Самое интересное в журнале "Країна"
Страну изменит новый политический проект. Самое интересное в журнале "Країна"
В Украине идет потепление: обновили прогноз до конца недели
В Украине идет потепление: обновили прогноз до конца недели Просмотров: 207
В Черновицкой области выпал первый снег
В Черновицкой области выпал первый снег
5
 Просмотров: 198
Поезд Черновцы - Киев снова едет с задержкой и другим маршрутом - в чем причина
Поезд Черновцы - Киев снова едет с задержкой и другим маршрутом - в чем причина Просмотров: 117
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
В Украине стартовали масштабные учения с натовцами: фото
11
 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
4
Офис президента: Арестович лечит украинцев
4
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
4
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Голосов: 57150
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть