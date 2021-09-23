Гороскоп на 23 сентября: кому стоит остерегаться новых знакомых

Улучшить самочувствие помогут траволечение и плавание. Фото: pixabay.com

23 сентября откажитесь от случайных половых связей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В четверг лучше вообще остерегаться новых знакомых, - говорит астролог. - Они принесут в вашу жизнь изменения, но не те, на которые вы рассчитывали. Особенно осторожными должны быть Девы, Весы и Скорпионы. Будьте внимательны к окружению. Берегитесь конкурентов и коварных коллег. Многих будут беспокоить бессонница и болезни кишечника. Улучшить самочувствие помогут траволечение и плавание".

Овен

В случае заболевания гриппом или простудой оставайтесь дома. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго и даст осложнения.

Телец

Избегайте обезжиривание кожи рук после длительного контакта с водой. Сдерживайте процесс старения. Пользуйтесь кремами.

Близнецы

Обостряются болезни желудочно-кишечной системы. Больные на гастриты и колиты должны придерживаться соответствующей диеты. Не следует есть перченых блюд.

Рак

Не откладывайте лечение ангины и тонзиллита. Воспалительные процессы могут распространиться на другие органы дыхательной системы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год

Лев

Людям с низким артериальным давлением лучше следить за самочувствием. Возможно головокружение.

Дева

Теплые ванночки для ног перед сном улучшат ваше самочувствие. Для полноценного отдыха в конце дня можно сделать массаж стоп.

Весы

Хорошее время для начала лечения и коррекции сколиоза. Откажитесь от высоких подушек. Приобретите себе ортопедический матрас.

Скорпион

Будет наблюдаться общее ослабление организма. Могут напомнить о себе хронические болезни. Займитесь их профилактикой.

Стрелец

Будут беспокоить отеки травмированных ранее суставов. Попейте целебные чаи с мочегонных трав. Уменьшайте нагрузку на суставы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Друзья-атошники настояли обследоваться" - черкасскому волонтеру на лечение лимфомы Ходжкина нужна помощь

Козерог

Отложите посещение бани и сауны. Если отдыхаете в теплых краях, не стоит длительное время проводить на открытом солнце. Ультрафиолетовое излучение вредно для вашей кожи.

Водолей

Уделите больше внимания водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием.

Рыбы

Склонны к полноте должны контролировать калорийность пищи. Меньше ешьте и больше пейте в этот день.

23 сентября чувствительными становятся уши, глаза и душа. Заметите, кто для вас является настоящим другом, а кто им только притворяется.