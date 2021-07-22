Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей

Начало важных дел по возможности отложите до следующей недели. Фото: pixabay.com

23 июля придется хорошо побегать, чтобы что-то удалось. Дела будут двигаться очень медленно. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начало важных дел по возможности отложите до следующей недели, - говорит астролог. - Пятница не способствует удачному завершению начатого. К вечеру усталость будет валить людей с ног, поэтому окружающие могут плохо контролировать свои эмоции. Это надо учитывать. Не вступайте в споры. Выяснять отношения не пора. Трудно будет сжиться под одной крышей с Овнами, Козерогами и Скорпионами. Умейте молчать, не начинайте ссору. Скоро их настроение изменится, а дела наладятся".

Овен

Дела будут двигаться неплохо. Но достаточных денег пока не дадут. Ограничьте список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям свои вещи.

Телец

Деньги будут всплывать быстро. Но так же быстро вы будете находить способ покрыть очередную нехватку средств. Ищите дополнительные средства экономии.

Близнецы

Не идите в игровые клубы. Оставите там немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. На распродаже можно приобрести дешевый хлам.

Рак

В вашем кармане мало денег. Обеспечить необходимый уровень прибыли будет трудно. Воспользуйтесь своими сбережениями.

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Лев

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен не будет заметно влиять на ваш бюджет.

Дева

Неприятных неожиданностей не будет. Проблематично будут проходить операции с недвижимостью. Брать ипотечный кредит не следует. Он станет обузой для вашего бюджета.

Весы

Дела будут идти хорошо. Контролируйте движение денег. Могут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Перечисляйте сдачу на рынке.

Скорпион

Дополнительной прибыли не ожидается. Отложите оформления имущественных документов. Ошибки в важных бумагах приведут к лишним затратам.

Стрелец

Финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку не следует.

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Козерог

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Рассчитайте необходимую сумму. Привлеките к делу единомышленников.

Водолей

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода вы не получите.

Рыбы

Продолжается период застоя в делах. Согласно будет ощущаться финансовый дефицит. Не выставляйте на продажу свои вещи. Подождите с открытием депозитных счетов.

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