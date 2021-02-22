Гороскоп на 23 февраля: чем этот день такой особый

Освободите дом от лишних вещей. Помойте окна. Больше пространства и света пустите в свою квартиру. Фото: pixabay.com

23 февраля - день примирения. Сделайте первый шаг навстречу человеку, с которым хотите объясниться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Позвольте делам течь по инерции, - говорит астрологиня. - Не пытайтесь ускорить оформление бумаг. Выносить окончательные решения по важным вопросам не пора. Это особый день для многих знаков. Будьте щедрыми на комплименты. Освободите дом от лишних вещей. Помойте окна. Больше пространства и света пустите в свою квартиру. Можно пересаживать цветы. Они хорошо приживутся в новой почве".

Овен

Не планируйте осуществления значительных финансовых операций. Вместо дохода будет ущерб. Ограничьте текущие расходы.

Телец

Ожидаемые деньги не поступят. В материальной поддержки будут нуждаться старшие родственники. Модет ощущаться финансовый дефицит.

Близнецы

Наблюдайте за изменениями на рынке. В соответствии с ними скорректируйте финансовые планы. Вложенные сейчас в новые проекты деньги не дадут желаемой прибыли.

Рак

Не участвуйте в имущественных спорах. Они будут решаться не в вашу пользу. Часть прибыли отдайте на благотворительные дела.

Лев

Проверяйте оформления гарантийных бумаг при осуществлении покупки. В случае обнаружения дефекта вам придется отстаивать свои права как потребителя.

Дева

Задержитесь на работе. Дела лучше будут идти в вечернее время. После захода солнца может поступить небольшая сумма денег.

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Весы

Решайте все финансовые вопросы в порядке их поступления. Не откладывайте на потом. Иначе сумма задолженности будет быстро расти.

Скорпион

Вас ждет много мелких расходов в первой половине дня. На высокие заработки рассчитывать не стоит.

Стрелец

Удерживаться на достаточном уровне материального обеспечения помогут дополнительные источники прибыли. Почивать не пора.

Козерог

Не спешите удовлетворять все желания своих любимых. Ваш бюджет может не выдержать такой нагрузки. Не теряйте здравого смысла.

Водолей

Напомнят о себе старые долги. Верните людям одолженные когда-то вещи или деньги. Делать взносы в долгосрочные проекты не следует.

Рыбы

Будут возникать задержки с выплатами денег. Торговля пойдет вяло. Не стоит в этот день покупать транспортную технику.

Неделя с 22 по 28 февраля сделает счастливыми многих. Все будет хорошо, если начнем мыслить творчески.