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понедельник, 23 августа 2021 11:33

Гороскоп на 23 августа: назвали знаки зодиака, которых любят деньги

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Гороскоп на 23 августа: назвали знаки зодиака, которых любят деньги
Хватайтесь за каждую возможность улучшить свое материальное положение. Фото: pixabay.com

23 августа будет везти людям смелым. Поэтому не стоит бояться делать шаги вперед к поставленной цели. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Только не стоит путать смелость с грубостью или жесткостью, - говорит астролог. - Старайтесь не ранить людей недостойным поведением. Сентиментальные натуры не смогут сдерживать слез. Пожилые люди будут сильнее реагировать на изменение погодных условий. Разбогатеть удастся Львам, Весам, Стрельцам и Водолеям. Вас любят деньги. Хватайтесь за каждую возможность улучшить свое материальное положение".

Овен

Денег не хватает на покрытие всех необходимых расходов. Разделите расходы между членами семьи. Купленные одежда и обувь не будут носиться долго.

Телец

Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.

Близнецы

Часть прибыли не попадет в ваши руки. Берегитесь штрафных санкций. Проверяйте качество купленных вещей.

Рак

Сумма полученного заработка позволит частично удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

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Лев

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно осуществить запланированный поход по магазинам. Вкладывайте средства в недвижимость.

Дева

Немалая сумма в кармане позволит вам чувствовать себя уверенно. Распорядитесь деньгами по-хозяйски. Рассчитайте расходы до конца месяца.

Весы

Дела будут идти прекрасно. В случае необходимости обращайтесь за поддержкой к спонсорам. Реализации ваших планов будут способствовать окружающие.

Скорпион

Не укладывайте важных деловых соглашений. Материальной выгоды вы не получите. Следите при оформлении финансовых бумаг. Ошибки приведут к убыткам.

Стрелец

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь нуждающимся.

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Козерог

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои дневные расходы. Сделайте сначала неотложные расчеты.

Водолей

Ожидайте доходов. Хорошее время для укрепления ваших финансовых позиций. Перенесите поход по магазинам на среду.

Рыбы

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами могут оказаться неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Неделя с 23 по 29 августа - это подходящее время, чтобы учиться, перенимать опыт и повышать квалификацию.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
23
августа

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