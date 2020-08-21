Гороскоп на 22-23 августа: как удачно провести предпоследние выходные лета

Проведите выходные отдельно от любимых. Это лучший способ избежать серьезных недоразумений. Фото: pixabay.com

22 августа Солнце переходит к знаку Девы. Как в любой переходный период, не стоит ждать стабильности в делах и поведении окружающих. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В выходные погода вряд ли порадует, - говорит астролог. - Многих подведет самочувствие. Возможно обострение язвенных процессов в системе пищеварения и приступы гипертонии. Отдохните в эти дни дома. Проблемы с транспортом и плохое качество связи будут портить ваше путешествие. Избегайте развития конфликтов. Они будут вспыхивать по малейшему поводу. От крупных покупок лучше воздержаться. Проведите выходные отдельно от любимых. Это лучший способ избежать серьезных недоразумений".

Овен

Вы не сможете выполнять свои финансовые обещания из-за нехватки средств. Кредиты брать не следует. Обратитесь за поддержкой к давним друзьям.

Телец

Удовлетворяет свои потребности за счет имеющихся средств. Денежные поступления в эти дни не прогнозируются. Занимать людям деньги не следует.

Близнецы

В эти дни вы можете избавиться значительной части своего заработка. Взвешивайте каждый финансовый шаг. Остерегайтесь воров.

Рак

Покупайте только необходимое. В вашем кармане мало денег. Однако прибыль возможен за счет находок или подарков.

Лев

Удачные покупки можно сделать в воскресенье. В субботу не оставляйте без присмотра систему отопления и работающие газовые плиты. Остерегайтесь аварий.

Дева

Хорошо пройдут процедуры обмена. Рассчитывайтесь за предоставленные вам услуги бартером. Ситуация с деньгами остается сложной.

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Весы

Незначительные прибыли не будут покрывать расходов. От домашних также ждать материальной поддержки не стоит.

Скорпион

На первоочередные расходы денег хватает. Избытка средств не будет. Не подвергайте себя на штрафные санкции.

Стрелец

Вам придется использовать свое умение обходиться малым. Улучшение материального положения не предвидится.

Козерог

Не будете чувствовать финансовых проблем. Даже в случае недостатка средств удастся реализовать задуманное. Вам будут идти навстречу окружающие.

Водолей

Не верьте обещаниям или рекламным роликам. Рискуете потерять значительную сумму из-за желания сэкономить на выгодном предложении.

Рыбы

Отложите решение финансовых вопросов до следующей недели. Не делайте в эти дни предоплату за услуги или товар. Деньги пропадут.

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