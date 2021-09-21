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Гороскоп на 22 сентября: какие знаки внезапно разбогатеют

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Гороскоп на 22 сентября: какие знаки внезапно разбогатеют
В этот день следует позаботиться о создании хорошего финансового фундамента для своей экономики на следующие полгода. Фото: pixabay.com

22 сентября - удачный день. Выдвигайте самые смелые финансовые проекты. Они будут давать прибыль. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут меньше доверять обещанным радужным перспективам, - говорит астролог. – Все будут отдавать преимущество синице в руках, а не журавлю в небе. В этот день следует позаботиться о создании хорошего финансового фундамента для своей экономики на следующие полгода. Не отвлекайтесь на мелочи. Важно будет сосредоточиться на самом важном. Хорошо пойдут занятия серьезной аналитической работой. Внезапно разбогатеть имеют шанс Близнецы, Скорпионы, Стрельцы и Водолеи".

Овен

День насыщен встречами и общением. Партнерам придется самим искать себе развлечения. Не следует этого допускать. Старайтесь сочетать желаемое и необходимое.

Телец

Ваша пассивность будет рассматриваться любимыми как нежелание способствовать взаимному сближению. Делайте со своей стороны шаги навстречу милым.

Близнецы

И вы, и любимые захотите тихого отдыха в конце дня. Проведите вечер вдвоем. Откажитесь от приглашения на вечеринку.

Рак

Умейте отделить домашние хлопоты от проблем на работе. Не несите в дом раздражение. Так вы можете случайно обидеть близких людей. Будете жалеть об этом.

Лев

Потерянные вещи не вернутся к вам. Снижается эффективность работы. Соответственно уменьшатся доходы.

Дева

Расстояние между вами и любимыми увеличится. Они не будут проявлять интереса к вашим делам. Подождите с негативными выводами.

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Весы

Офисная техника будет работать со сбоями. Не вкладывают средства в переоснащение рабочего оборудования. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

Скорпион

Позвоните пожилым родственникам. Позаботьтесь о родителях. Они будут не в лучшем настроении. Могут нуждаться в психологической поддержке.

Стрелец

Откажитесь от свидания днем. Ничем хорошим оно не закончится. Лучше встретьтесь с милыми вечером.

Козерог

Обуздайте собственный эгоизм. Разделите с любимыми радость их побед. Интересуйтесь планами на будущее.

Водолей

Вы будете иметь неплохие шансы удачно разместить свой капитал. Мыслите стратегически. Не тратьте большинство денег на удовлетворение сиюминутных потребностей.

Рыбы

В отношениях с любимыми будет наблюдаться романтическая нотка. Сохраните ее и в дальнейшем. Не сдерживайте проявления чувств.

Астролог дала подробный прогноз на неделю и объяснила, почему эти дни особенные.

Автор: Gazeta.ua
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