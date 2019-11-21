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пятница, 22 ноября 2019 07:00

Гороскоп на 22 ноября: астролог сделала финансовый прогноз

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Гороскоп на 22 ноября: астролог сделала финансовый прогноз
Отложите важные дела на вторую половину дня. Фото: astrozodiac.net

22 ноября больше молчите. Не хвалите себя и своей работы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утром возникать неудержимое желание действовать. Контролируйте свои порывы, - говорит астролог. - Некоторые из них приведут к разрушению. Отложите важные дела на вторую половину дня. Стремление быстрее завершить дела приведет к необходимости все переделывать. Люди начнут пристально присматриваться к недостаткам. Покупать блестящие и ценные вещи не время. Их качество окажется сомнительным. Боритесь с вредными привычками".

Овен

Кошелек пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

Телец

Ситуация стабильная. Вашу работу оценят достойно. Воздержитесь от приобретения компьютеров и средств связи.

Близнецы

Будут возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

Рак

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

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Лев

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже.

Дева

Откроются новые финансовые перспективы. Используйте шанс перейти на более высокую должность. Это будет материально выгодный шаг.

Весы

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят после захода солнца. Не делайте крупных покупок.

Скорпион

Финансовые дела будут вестись хорошо. Вы сможете обеспечить себе достаточный уровень прибыли. Храните умеренность. Не теряйте чувства меры. Сверхприбыли не будет.

Стрелец

У вас будет реальная возможность улучшить свое материальное положение. Все состоится в вашу пользу.

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Козерог

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно начнут поступать небольшие суммы. Лишних денег не будет.

Водолей

Хорошие заработки принесет посредническая деятельность. Вы будете иметь доход от работы с надежными партнерами. Время приобрести новую обувь.

Рыбы

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут вам деньги.

Астролог назвала знаки, которым на этой неделе будет везти больше всего.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
22
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