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воскресенье, 20 февраля 2022 20:00

Гороскоп на 21-27 февраля: что сделать в последнюю неделю зимы, чтобы весна принесла богатство и любовь

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Гороскоп на 21-27 февраля: что сделать в последнюю неделю зимы, чтобы весна принесла богатство и любовь
Хочется весны, солнца и цветов. Принесите домой тюльпаны или крокусы. Фото: pixabay.com

В течение недели с 21 по 27 февраля не запирайтесь в себе. Говорите о своих ощущениях с людьми, которым доверяете. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Последняя неделя зимы для многих депрессивна, – говорит астролог. - Хочется весны, солнца и цветов. Принесите домой тюльпаны или крокусы. Ешьте то, что поднимает настроение – шоколад, красную рыбу, овсянку, бананы, авокадо и мясо птицы. Получайте удовольствие от жизни. Не медлите с решениями. Воспользуйтесь возможностью найти дополнительную работу. За нее будут хорошо платить. Благодаря этому весна будет успешной и богатой. Новую любовь найдут Стрельцы и Девы. Не сидите в четырех стенах. Чаще ходите на свидание. Позвольте друзьям познакомить вас с будущими партнерами. Переписка в интернете разочарует".

Овен (21 марта – 20 апреля)

Обстоятельства позволят вам не ощущать ограничения в деньгах. Больше читайте, учите иностранные языки. Жены и мужья будут слишком озабочены, будут раздражаться из-за всего. Возьмите часть их домашних обязанностей.

Телец (21 апреля – 20 мая)

Оцените свои достижения за предыдущие три года. Подумайте, что мешает развиваться. Общий язык не найдут свекрови и невестки. Каждый день будут вовлекаться в ссоры других членов семьи. Полагайтесь на поддержку друзей, но не путайте их с психологом.

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Не поручайте знакомым присмотреть за квартирой. Это будет иметь неприятные последствия. Если заболели, не идите в магазин или аптеку. Закажите доставку продуктов и лекарств на дом.

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Рак (22 июня – 22 июля)

Подождите с покупкой нового автомобиля. Воздержитесь от продажи недвижимости. Сбудете ее недорого. Обостряются семейные конфликты. Если вовремя не обратитесь за советом к психологу, развод неизбежен. Избегайте стрессов. Чаще будут беспокоить судороги.

Лев (23 июля – 23 августа)

Контролировать придется все до мелочей. Многие желают разведать ваши тайны. Не пускайте новых знакомых в свое окружение. Сторонитесь тех, кто напрашивается в гости.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Найдите причину сверхурочных расходов и устраните ее. Откажитесь от участия в рискованных финансовых операциях, потому что устроите себе ловушку. На выходные больше времени проведите с детьми.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Покупки в интернете разочаруют. Расстроит доставка. Не получите товар в срок. Техника придет повреждена, не будет соответствовать заявленным характеристикам.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Удерживайтесь от обмена и продажи жилья. Не планируйте переезд. Часть мебели повредят перевозчики. В опеке нуждаются пожилые родственники. Чтобы не провести неделю в спорах с любимыми, посвятите больше времени работе.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Хватит двигаться вслепую. Определите план действий на следующий месяц и следуйте ему. Иначе будете проигрывать в судах и в соревновании за должность. Удачными будут командировки и путешествия.

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Козерог (22 декабря – 20 января)

Чтобы зарабатывать достаточно, придется работать за двоих. Поэтому будете редко видеться с друзьями и родными. Можно покупать автомобили. Этот подарок оценит вся семья.

Водолей (21 января – 20 февраля)

Не выбрасывайте слишком много денег на праздничный стол. Ваши расходы превышают заработки. Не бойтесь показаться смешным.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Не жалейте о том, что будет теряться или ломаться. Работайте, зарабатывайте и вкладывайте сбережения мудро и выгодно. Следует покупать телевизоры, ноутбуки, планшеты.

В 2022 году украинцы будут активно менять профессию, будут искать альтернативные источники заработка. Астролог удивила финансовым прогнозом.

Автор: Gazeta.ua
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