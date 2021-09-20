Гороскоп на 21 сентября: кому невероятно повезет в лучший день недели

Наиболее плодотворно будет идти работа после 12:00. Фото: pixabay.com

21 сентября - лучший день недели. Многое будет удаваться, поэтому настроение будет приподнятым. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будем иметь полнолуние, - говорит астролог. - Люди станут слишком разговорчивыми. Оживленными будут собеседования, дискуссии и переговоры. Могут находиться конструктивные решения при коллективном обсуждении проекта или проблемы. Удачно пройдут литературные и творческие вечера. Самое время приобрести компьютеры, офисную технику, средства связи. Наиболее плодотворно будет идти работа после 12:00. Невероятно начнет везти Весам, Львам и Козерогам. Не упустите свой шанс разбогатеть и заявить миру о себе".

Овен

Деньги будут быстро всплывать. На везение в финансовых вопросах рассчитывать не стоит. Старайтесь не допускать переплаты за товары и услуги.

Телец

Новые финансовые предложения берите для дальнейшего рассмотрения. Подождите с принятием решений. Не укладывайте соглашений. Партнеры изменят условия сотрудничества.

Близнецы

Средств хватает на все необходимое. Избытка пока не будет. Но постепенно финансовая ситуация будет налаживаться.

Рак

Неблагоприятное время для начала финансового сотрудничества. Новые партнеры могут оказаться мошенниками. Не выставляйте в продажу свои вещи. Они пойдут за бесценок.

Лев

Основной источник дохода не обеспечит в полной мере ваших потребностей. Сократите расходы. Не гонитесь за сверхприбылями. Размер дополнительного заработка будет впечатляюще малым.

Дева

Заметных доходов не предвидится. Воспользоваться наличными для удовлетворения собственных потребностей не удастся. Не жалейте об этом. Помогите нуждающимся от всего сердца.

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Весы

Нормальному ведению дел будут препятствовать независимые от вас обстоятельства. Поэтому и на большие прибыли рассчитывать не следует.

Скорпион

День обещать богатую прибыль. Но надеяться на получение всего обещанного не стоит. Не вкладывайте свои деньги в чужие финансовые проекты. Избегайте рискованных шагов.

Стрелец

Ожидается приход денег. Задержитесь на работе. В вечернее время будет больше шансов хорошо заработать. Пользуйтесь советами специалистов по финансовым вопросам.

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Козерог

Поступление денег задержится. Разделите текущие расходы с близкими. Самостоятельно обеспечить семью всем необходимым будет трудно. Не лишним будет умение экономить.

Водолей

Дела будут идти неплохо. Не стоит проявлять скупость. Порадуйте себя и родных обновками. Пополните свои сбережения. Можно вкладывать средства в недвижимость.

Рыбы

Активно отстаивайте свои финансовые интересы. Проявляйте настойчивость. Тогда не придется жаловаться на размер заработка.

Астролог дала подробный прогноз на неделю.