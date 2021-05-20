Гороскоп на 21 мая: кого звезды удивят по-настоящему

Насладитесь временем затишья в бурном потоке ежедневных событий. Фото: pixabay.com

21 мая - день оптимистического настроения. Поводов для этого искать не придется. Просто он пройдет легче предыдущего. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не так будут давить долги и обязательства, - говорит астролог. - Некоторые проблемы отпадут сами по себе. Голова будет работать яснее. Можно будет позволить себе расслабиться в уютном кафе после рабочего дня. Читайте любимые книги. Посмотрите приятный фильм. Не торопитесь. Насладитесь временем затишья в бурном потоке ежедневных событий. Овнов, Дев и Козерогов звезды удивят по-настоящему".

Овен

Средств хватает на осуществление необходимых покупок и работ по дому. Но заранее планировать расходы не надо. Ваша финансовая поддержка понадобится окружающим.

Телец

Значительных финансовых поступлений не будет. Старайтесь без необходимости не ходить по рынку. Приобретете лишние вещи. А карманы опустеют.

Близнецы

Пользуйтесь осторожно бытовой техникой. Ее ремонт обойдется недешево. Не отказывайте родным в материальной поддержке. Ваши дела идут хорошо.

Рак

Увеличивается список расходов. Имеющихся средств хватает на их покрытие. Беспокоиться о недостатке денег не надо. Внимательно считайте.

Лев

В этот день заниматься решением финансовых проблем не следует. Позже исправить допущенные ошибки не удастся. Берегите кошелек.

Дева

Проблем с деньгами не будет. Однако не желательно делать крупные покупки. Есть риск приобрести некачественный товар. Проверяйте заполнения гарантийных талонов.

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Весы

Дополнительных расходов потребует дом. Вашей экономике необходимы дополнительные финансовые вливания. Подумайте о возможном расширении своей деятельности.

Скорпион

Не носите с собой чрезмерной суммы денег. Вы не заметите потери части из них. Есть опасность переплаты за предоставленные сервисные услуги.

Стрелец

Ваши финансовые возможности ограничены. Берегите свои вещи от повреждения. Увеличатся расходы на нужды детей.

Козерог

Ваши финансовые позиции укрепляются. Способствует повышению своего материального обеспечения. Придется выбирать между вечерним отдыхом и работой.

Водолей

Продолжается трудный финансовый период. Существенных денежных поступлений не будет. Не делайте долгов. Вернуть их вовремя будет сложно.

Рыбы

Поступят ожидаемые деньги. Оплатите только необходимые счета. Отдавайте предпочтение безналичной форме расчета.

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