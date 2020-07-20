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вторник, 21 июля 2020 07:00

Гороскоп на 21 июля: советы астролога, которые изменят вашу жизнь к лучшему

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Гороскоп на 21 июля: советы астролога, которые изменят вашу жизнь к лучшему
Поздно вечером нежелательно гулять по темным улицам. Лучше провести это время в кругу семьи. Фото: pixabay.com

21 июля почувствуете себя успешными и способными горы свернуть. Ограничьте список покупок к минимуму. Не стоит занимать людям свои вещи. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Утром придется хорошо побегать, а дела все равно будут двигаться очень медленно, - говорит астролог. - К обеду договориться с партнерами по бизнесу будет крайне трудно. К вечеру усталость начнет валить людей с ног. Поэтому окружающие будут плохо контролировать свои эмоциональные реакции. Это надо учитывать. Поздно вечером нежелательно гулять по темным улицам. Конец рабочего дня лучше провести в кругу семьи".

Астролог дала советы каждому знаку зодиака. Они помогут вам изменить свою жизнь к лучшему.

Овен

Деньги будут всплывать быстро. Но так же быстро вы будете находить способ покрыть очередную нехватку средств. Ищите дополнительные средства экономии.

Телец

Работа будет полностью поглощать ваше внимание. На комплименты партнеру будет не хватать сил. Храните нейтральную интонацию во время разговоров.

Близнецы

Будут всплывать в памяти неприятные страницы личной жизни. Не давайте волю чувствам. Вспомните что-то светлое в своем прошлом.

Рак

Возвращаться к бывшим партнерам не стоит. Очень быстро вы вспомните о причинах разрыва.

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Лев

Сдерживайте проявления своего эгоизма. Не требуйте от любимых полного внимания. Они имеют немало ежедневных хлопот.

Дева

В вашем кармане достаточно денег. Любимые с искренним сердцем будут стремиться помогать вам в делах. Примите их заботу с благодарностью.

Весы

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен не будет заметно влиять на ваш бюджет. Могут подводить часы и транспорт. Придется не раз корректировать планы.

Скорпион

Вам не хватит гибкости. Домашние могут резко противостоять вашим требованиям. Попробуйте уступить. Ищите компромиссов.

Стрелец

Дополнительной прибыли не ожидается. От некоторых форм заработка вы будете отказываться сами. Не стоит мечтать о крупных покупках.

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Козерог

Шумная компания быстро утомит вас. Проведите вечер в тихом домашнем окружении. Почитайте книгу или послушайте тихую музыку.

Водолей

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Рассчитайте необходимую сумму. Привлеките к делу единомышленников.

Рыбы

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. В результате ожидаемого дохода не получите.

В течение недели с 20 по 26 июля трудно будет о чем-то договориться. Начнет преследовать чувство безысходности. Астролог рассказала, когда неприятности отступят.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
21
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