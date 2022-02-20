Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным

 
Ексклюзивы
1/5
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1215
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1143
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 7758
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 9514
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1620
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 495
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5436
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3753
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
21
3
8
16
8
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
&quot;Время снова дать отпор агрессии Кремля&quot; - в Киеве созвали народное вече
"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Жгли шины и бросали камни: два года назад селяне вышли на протест - дата
Видео
Все видео
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Интервью
1/5
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 963
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2295
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2376
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5877
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4581
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 504
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
понедельник, 21 февраля 2022 07:00

Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным

  Комментировать
Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным
Не ищите приключений. Доверяйте своей интуиции. Фото: pixabay.com

21 февраля над людьми будут брать верх тревога и лень. Не желательно открывать предприятия, представлять результаты своей работы и громко заявлять о себе. Впечатлить кого-то не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В свободное от работы время желательно находиться дома, – говорит астролог. – Не ищите приключений. Доверяйте своей интуиции. Особенно если речь идет о плохих предчувствиях. Не рискуйте в этот день. Помните о том, что словом можно убить. Оно будет иметь большую разрушительную силу. Будьте осторожны с желаниями. Идти с предложениями или просьбами к руководству не время. Новые знакомства могут иметь неприятное продолжение. Следите за качеством продуктов. Есть опасность пищевого отравления. Чтобы сделать понедельник легким и успешным, работайте в команде. Доверяйте коллегам, но не перекладывайте на них свои обязанности".

Овен

Вашей экономике не грозит очередная волна финансового кризиса. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Купите товары для дома.

Телец

Доходы не оправдают ваших ожиданий. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные деньги.

Близнецы

Не лучшее время для работы. Подробно обсудить с шефом условия финансирования вашего труда не получится. Пообещают одно, а платить будут гораздо меньше.

Рак

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно позволить себе и внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп для Весов на 2022 год: когда станет больше денег

Лев

Заметного повышения уровня доходов не предполагается. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Только хорошо отлаженный бизнес будет давать стабильную прибыль.

Дева

Отстаивайте свои финансовые интересы. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

Весы

В вашем распоряжении недостаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние суммы.

Скорпион

Доходный день. Деньги будут поступать вовремя. Однако излишка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

Стрелец

Переговоры по финансовым вопросам по возможности отложите. Они будут проходить тяжело. Это не ваш день. Не жалейте времени и денег на благотворительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Финансовый гороскоп для Украины на 2022 год: когда подскочит доллар и подорожает недвижимость

Козерог

Снижается эффективность труда. Размер дохода не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных нужд необходимы будут дополнительные средства.

Водолей

Деньги не будут задерживаться в ваших руках. Придется покупать технику, мебель, одежду.

Рыбы

Рассчитывать на бонусы от руководства не следует. Вместо ожидаемых премиальных будет иметь незапланированные расходы. Бизнес потребует дополнительных взносов.

Синоптики ошеломили прогнозом.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 5 Просмотров: 31502
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 27308
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 25966
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 4 Просмотров: 21420
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 2 Просмотров: 11016
Общество
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича: вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
21
 Просмотров: 9
Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать
Март подарит длинный уикенд: сколько дней будем отдыхать Просмотров: 27
В Украине будет держаться весеннее тепло, но будут досаждать дожди: синоптики назвали регион
В Украине будет держаться весеннее тепло, но будут досаждать дожди: синоптики назвали регион Просмотров: 135
Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля
Как защититься от нечисти и какая погода укажет на скорый приход весны – приметы 21 февраля Просмотров: 153
Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают "малого" пророка
Церковный праздник 21 февраля – сегодня вспоминают "малого" пророка Просмотров: 180
Больше всего комментируют
13
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
5
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
4
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
2
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
Голосов: 58636
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть