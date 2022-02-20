Гороскоп на 21 февраля: как сделать понедельник легким и успешным

Не ищите приключений. Доверяйте своей интуиции. Фото: pixabay.com

21 февраля над людьми будут брать верх тревога и лень. Не желательно открывать предприятия, представлять результаты своей работы и громко заявлять о себе. Впечатлить кого-то не удастся. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"В свободное от работы время желательно находиться дома, – говорит астролог. – Не ищите приключений. Доверяйте своей интуиции. Особенно если речь идет о плохих предчувствиях. Не рискуйте в этот день. Помните о том, что словом можно убить. Оно будет иметь большую разрушительную силу. Будьте осторожны с желаниями. Идти с предложениями или просьбами к руководству не время. Новые знакомства могут иметь неприятное продолжение. Следите за качеством продуктов. Есть опасность пищевого отравления. Чтобы сделать понедельник легким и успешным, работайте в команде. Доверяйте коллегам, но не перекладывайте на них свои обязанности".

Овен

Вашей экономике не грозит очередная волна финансового кризиса. Стабильные доходы будут обеспечивать достаточный уровень жизни. Купите товары для дома.

Телец

Доходы не оправдают ваших ожиданий. Партнеры будут нарушать заключенные договоренности. Придется тратить резервные деньги.

Близнецы

Не лучшее время для работы. Подробно обсудить с шефом условия финансирования вашего труда не получится. Пообещают одно, а платить будут гораздо меньше.

Рак

В вашем кармане появится резервная копейка. Можно позволить себе и внеплановые расходы. Брать ипотечный кредит не следует.

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Лев

Заметного повышения уровня доходов не предполагается. Ваши финансовые инициативы будут тормозиться. Только хорошо отлаженный бизнес будет давать стабильную прибыль.

Дева

Отстаивайте свои финансовые интересы. Старайтесь мыслить стратегически. Сейчас вам необходимо сознательно идти на определенные расходы ради будущих прибылей.

Весы

В вашем распоряжении недостаточно денег. Будьте внимательны при проведении расчетов. С вас попытаются взыскать лишние суммы.

Скорпион

Доходный день. Деньги будут поступать вовремя. Однако излишка средств не будет. Заработанное сразу пойдет на погашение текущих счетов.

Стрелец

Переговоры по финансовым вопросам по возможности отложите. Они будут проходить тяжело. Это не ваш день. Не жалейте времени и денег на благотворительность.

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Козерог

Снижается эффективность труда. Размер дохода не будет удовлетворять вас. Для обеспечения ежедневных нужд необходимы будут дополнительные средства.

Водолей

Деньги не будут задерживаться в ваших руках. Придется покупать технику, мебель, одежду.

Рыбы

Рассчитывать на бонусы от руководства не следует. Вместо ожидаемых премиальных будет иметь незапланированные расходы. Бизнес потребует дополнительных взносов.

Синоптики ошеломили прогнозом.