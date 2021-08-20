Гороскоп на 21 августа: почему лучше перенести визит к врачу

Не употребляйте сырых продуктов. Откажитесь от быстрых перекусов на бегу. Фото: pixabay.com

21 августа не переедайте. Будет преследовать тяжесть в желудке. Замените мясные блюда на рыбные. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Берегитесь заболевания сальмонеллезом и дизентерией, - говорит астролог. - Не употребляйте сырых продуктов. Откажитесь от быстрых перекусов на бегу. Продолжается период повышенного травматизма. Переходите осторожно проезжую часть. Не поднимайтесь высоко без страховки. Лучше перенести визит к врачу. Проходить медицинское обследование в этот день не следует. Врачи могут ошибиться с диагнозами. Отложите начало курса физиотерапевтических процедур".

Овен

Вы будете реагировать на изменение погодных условий. Спазмы сосудов головного мозга может вызывать приступы головной боли.

Телец

Позвольте себе полноценный отдых. Откажитесь от употребления тонизирующих препаратов. Не провоцируйте нервные срывы.

Близнецы

Больным стенокардией нужно следить за самочувствием. Возможны резкие колебания артериального давления.

Рак

Попробуйте преодолеть свой застарелый кашель. Не говорите громко на улице. Проведите профилактические процедуры для предотвращения бронхита.

Лев

Будет беспокоить внутренняя тревожность. Ухудшится сон. Принимайте теплую ванну вечером. Начните курс массажа.

Дева

Организм будет плохо переносить алкоголь и табак. Попробуйте преодолеть свою зависимость. Остерегайтесь пассивного курения.

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Весы

В случае приглашения на пышный пир помните об ограниченных возможностях желудка. Не заедайте сельди пирожными.

Скорпион

Снижайте интенсивность тренировок. Не идите на рекорд. Берегите суставы и связки от травм.

Стрелец

Не следует начинать нового курса внутривенных инъекций. Берегитесь развития флебита. Ваши сосуды становятся менее эластичными.

Козерог

Стимулируйте нормальный водно-солевой обмен. Будут возникать боли в суставах. Ухудшится состояние больных остеохондрозом.

Водолей

Не отправляйтесь в длительное пешое путешествие. Ноги не выдержат большой нагрузки. Давайте им отдохнуть.

Рыбы

Напомнит о себе радикулит. Не поднимайте тяжелого. Берегите поясницу от неудобных движений и переохлаждения.

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