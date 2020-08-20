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Гороскоп на 21 августа: что интересного готовит день изобретателей и фантазеров

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Гороскоп на 21 августа: что интересного готовит день изобретателей и фантазеров
Ищите контактов с интересными людьми. Делайте сюрпризы для близких и любимых. Фото: pixabay.com

21 августа любители странствий могут отправиться в путешествие. Оно обещает быть захватывающим. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Это день мечтателей, изобретателей и фантазеров, - говорит астролог. - Не сдерживайте полета своей фантазии. Даже при обычных обстоятельствах будут проходить необычные события. Кое-кто на собственном опыте убедится в существовании собственного ангела-хранителя. Планируйте встречи. Ищите контактов с интересными людьми. Делайте сюрпризы для близких и любимых. Вам подойдут приобретенные в этот день вещи".

Овен

Деньги не будут держаться в кармане. Следите за их движением. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств.

Телец

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится.

Близнецы

Проведите важнейшие финансовые операции в первой половине дня. После обеда не тратьте деньги без крайней на то необходимости. Не выставляйте на продажу личные вещи.

Рак

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно совершить вечерний поход по магазинам. Вкладывайте деньги в практические вещи.

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Лев

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Дева

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои расходы перед выходными. Сделайте необходимые расчеты. Приобретите сначала неотложные вещи.

Весы

Денежные переводы задержатся. Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родных. Без нее трудно будет покрыть все расходы.

Скорпион

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами будут неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Стрелец

Неудачный день для ведения финансовых переговоров. Надеяться на выгодные предложения не следует. Вкладывайте деньги в обустройство собственного дома.

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Козерог

Сумма полученного заработка позволит удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Водолей

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги.

Рыбы

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупайте мебель. Позаботьтесь об уюте в доме.

Неделя с 17 по 23 августа - это время людей смелых, которые знают себе цену и готовы к решению серьезных вопросов. В выходные составляйте планы на осень.

Автор: Gazeta.ua
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