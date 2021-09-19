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Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год

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Гороскоп на 20-26 сентября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить целый год
Эта неделя принесет большие доходы трудолюбивым и честным. Фото: pixabay.com

Неделя с 20 по 26 сентября начнется с полнолуния. Не планируйте важных встреч на понедельник, а подписание документов не откладывайте до пятницы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Люди будут завистливыми, сделают все, чтобы помешать чужому успеху, - говорит астролог. - Подчиненные начнут соревноваться с руководителями, будут остро отстаивать свои интересы. Поэтому будет много увольнений. Из-за нервного истощения участятся инсульты. Наслаждайтесь бабьим летом. Не ищите утешения в алкоголе. Высыпайтесь. Эта неделя принесет большие доходы трудолюбивым и честным. Она может кормить год, если не побоитесь и возьметесь за дела, которые по разным причинам откладывали не раз. Успех на вашей стороне. Будьте настойчивы и открытые".

Овен (21 марта - 20 апреля)

К вам будут проситься в друзья люди, которые вскоре начнут раздражать. Ограничьте общение с ними. Удалять катаракту лучше в среду.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Вас будут всячески подгонять, но благодаря этому сделаете больше, чем ожидали. Кошелек наполнится в четверг. Заработанное лучше сэкономить.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Любовь и поддержку найдете дома. Вами будут восхищаться любимые. Попробуйте улучшить отношения. Откажитесь от жирных блюд. Потребляйте больше бобов и орехов.

Рак (22 июня - 22 июля)

Вы можете опоздать на важную встречу. Переговоры сорвутся, но вы от этого выиграете. Не располагайте против себя любимых и друзей. Будете видеть во всем негатив, поэтому начнете часто ссориться.

Лев (23 июля - 23 августа)

Конкуренты будут пытаться разведать ваши идеи. Не позволяйте никому садиться за ваш ноутбук или копаться в документах. Кто-то попытается нажиться за ваш счет.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Общение с друзьями поможет расслабиться. Среди новых знакомых есть шанс разглядеть свою будущую половинку.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

В понедельник контролируйте свои желания. Они исполнятся. Берегитесь убытков. Проверяйте краны перед выходом из дома. Придется отказаться от собственных "хочу", потому что карман наполнится только в октябре.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Не разрушайте отношений, которые строили годами. Встретьтесь с друзьями. Они взбодрят лучше психолога. Снять боль в спине помогут физические упражнения.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Через загрузку на работе забудете поздравить друзей с днем рождения. Ставьте напоминание в телефоне, чтобы никого не обидеть. Если не знаете, что подарить, лучше вручите деньги.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Рассчитывать на мир и спокойствие в доме не стоит. Шумными будут дети. Выполните вместе домашние задания, возьмите за привычку учить несколько иностранных слов перед сном.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Сдерживайте интерес. Не вмешивайтесь в личную жизнь родственников и друзей. Ограничьте общение с соседями. Длинная беседа с ними превратится в словесную баталию.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Удастся избавиться от вредных привычек. Сумеете навсегда бросить пить и курить. Тяжелым будет вторник. Возьмите отпуск. В этот день лучше копать свеклу и картофель, чем работать за компьютером.

Астролог дала неожиданный прогноз на выходные. К ее советам стоит прислушаться тем, кто хочет стать успешным и знаменитым.

Автор: Gazeta.ua
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