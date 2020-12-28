Гороскоп на 2021 год: астролог назвала наиболее удачные месяцы года

2021 год - особенный. Кому-то он принесет массу новых возможностей, кого-то вознаградит за добросовестный труд и терпение. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Развивайтесь самостоятельно и не мешайте развиваться другим, - говорит астролог. - Добро будет возвращаться сторицей. Это удачный год для заключения браков. Они будут строиться не столько на эмоциях и страсти, сколько на доверии. Чтобы прожить 2021 год интересно и успешно, следует помнить о неудачных и счастливые месяцах в году. Для каждого знака есть свои даты".
Овен - 21 марта - 20 апреля.
Неудачные месяца: январь, февраль, сентябрь и октябрь. Счастливые: август, ноябрь, декабрь.
Телец - 21 апреля - 20 мая.
Трудно дела пойдут в апреле и декабре. Больше всего будет везти в марте, июне и августе.
Близнецы - 21 мая - 21 июня.
Тяжелые месяца: февраль, июнь и октябрь. Успешными станут май и август.
Рак - 22 июня - 22 июля.
Конец мая, июнь, ноябрь и декабрь напряженные. Удачными будут апрель, начало мая и июль.
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Лев - 23 июля - 23 августа.
Сложные месяца - февраль, июль и октябрь. Все будет хорошо в апреле и августе.
Дева - 24 августа - 23 сентября.
Февраль, июнь и октябрь сложные. Май и август богатые на приятные неожиданности.
Весы - 24 сентября - 23 октября.
Сложный период - с апреля по сентябрь и декабрь. Будет везти в феврале и марте.
Скорпион - 24 октября - 22 ноября.
Непросто будет в январе, феврале, сентябре и октябре. Хорошо дела пойдут в августе, ноябре и декабре.
Стрелец - 23 ноября - 21 декабря.
Мало что удастся с середины мая до середины июня, а также в ноябре. Это периоды застоя в делах. В это время лучше идти в отпуск. Судьба улыбнется в конце июня и в декабре.
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Козерог - 22 декабря - 20 января.
Сложным периодом будет время с июня по сентябрь. Зато будете чувствовать себя счастливчиками во все остальные месяцы года.
Водолей - 21 января - 20 февраля.
С июня по сентябрь - сложный период. В другие месяцы удача будет на вашей стороне.
Рыбы - 21 февраля - 20 марта.
Непростыми окажутся июль-сентябрь. Удачными будут другие месяцы. Особенно счастлив май и июнь.
Январь 2021 года будет немного теплее, чем обычно. Синоптики удивили прогнозом.
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