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понедельник, 20 января 2020 07:00

Гороскоп на 20 января: астролог сделала потрясающий финансовый прогноз

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Гороскоп на 20 января: астролог сделала потрясающий финансовый прогноз
Переговоры и подписание важных договоренностей по возможности перенесите на вечер. Фото: astrozodiac.net

20 января придется хорошо побегать, хотя дела будут двигаться очень медленно. Рассчитывать на быстрые заработки могут единицы. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Прийти к согласию с партнерами по бизнесу будет крайне трудно, - говорит астролог. - К вечеру усталость начнет валить людей с ног. Однако именно в конце рабочего дня дела удастся сдвинуть с мертвой точки. Переговоры и подписание важных договоренностей по возможности перенесите на вечер. В финансовых делах повезет Овнам и Львам. Также вырастут заработки у Весов".

Овен

Деньги будут всплывать быстро. Но так же быстро вы будете находить способ покрыть очередную нехватку средств. Ищите дополнительные средства экономии.

Телец

Продолжается период застоя в делах. Может ощущаться финансовый дефицит. Не выставляйте на продажу свои вещи. Подождите с открытием депозитных счетов.

Близнецы

Дела начнут двигаться неплохо, но достаточных денег пока не дадут. Ограничьте список покупок до необходимого минимума. Не стоит занимать людям свои вещи.

Рак

Не идите к игровых клубов. Оставите там немалую сумму. Сдерживайте свой азарт. На распродажу приобретете дешевый хлам.

Лев

Неприятных неожиданностей не будет. Дела будут идти по плану. Не идите по магазинам поздно вечером. Вы можете оставить там львиную долю прибыли.

Дева

В вашем кармане достаточно денег, но обеспечить рост уровня прибыли будет трудно. Для осуществления крупных финансовых операций не лучший день.

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Весы

Ожидаемые средства будут поступать вовремя. Колебания рыночных цен не будет заметно влиять на ваш бюджет.

Скорпион

Возникающие финансовые проблемы придется преодолевать самостоятельно. Рассчитывать на чью-то поддержку не следует.

Стрелец

Дополнительной прибыли не ожидается. От некоторых форм заработка вы будете отказываться сами. Рано мечтать об обогащении.

Козерог

Контролируйте движение денег. Могут возникать ошибки в подсчете стоимости товаров и услуг. Следите за деньгами на рынке.

Водолей

На воплощение новых идей в жизнь ваших финансовых ресурсов не хватает. Составьте финансовый план и привлеките к делу единомышленников.

Рыбы

Следите за работой посредников. Они могут воспользоваться вашей неосведомленностью в делах. Ожидаемого дохода вы не получите.

Астролог рассказала, когда начнется год Крысы по китайскому календарю.

Автор: Gazeta.ua
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