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вторник, 20 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 20 апреля: на кого ждут любовные приключения и высокие заработки

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Гороскоп на 20 апреля: на кого ждут любовные приключения и высокие заработки
Отличное время для частной переписки. Есть возможность найти партнера через сайт знакомств. Фото: pixabay.com

20 апреля многие будут находиться в романтическом настроении. Не спешите доверять обещаниям. Выполнять их любимые не будут торопиться. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Это день отмененных решений, - говорит астрологиня. - Не спешите браться за выполнение приказов, которые получите на работе. В ближайшее время руководители будут пересмотрят и отменят их. Подождите с оформлением официальных документов. Позже придется делать в них исправления. Не берите близко к сердцу резко высказанные замечания в ваш адрес. Оставаться спокойными в период глобальной нестабильности людям трудно. Прощайте несдержанных великодушно. Отличное время для частной переписки. Есть возможность найти партнера через сайт знакомств. Любовные приключения ждут Весов и Скорпионов. Повысить заработки удастся Львам и Стрельцам".

Овен

Денег хватает только на необходимые расходы. Переговоры по финансовым вопросам отложите. Договориться о взаимовыгодном сотрудничестве не удастся.

Телец

Наступили трудные времена. Большинство расходов пойдет на нужды семьи. Не выставляйте на продажу свои вещи. Избегайте участия в имущественных спорах.

Близнецы

Начинается период финансовой нестабильности. Заручитесь материальной поддержкой друзей. Не начинайте ремонт.

Рак

Не медлите с осуществлением срочных выплат. Не подвергайте себя на штрафные санкции. Отстаивайте свои финансовые интересы.

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Лев

Дефицита средств не ожидается. Но и сверхприбылей не будет. Брать банковские кредиты не стоит. Они будут обременительными для вашего кошелька.

Дева

В вашем распоряжении мало налички. Воспользуйтесь своими сбережениями. Выбирайте безналичную форму расчета.

Весы

Ваш бюджет не будет страдать от общих экономических потрясений. Решение наиболее важных финансовых вопросов планируйте на поздний вечерний час.

Скорпион

Сведите расходы к минимуму. Не одалживайте людям деньги. Этот день может принеси значительные убытки. Лучше пересесть с личного автомобиля на городской транспорт.

Стрелец

Прибыли ожидаются во второй половине дня. Не берите на себя дополнительных финансовых обязательств. Их трудно будет выполнить.

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Козерог

Действуйте очень осторожно. Поспешные решения могут привести вашу экономику к банкротству. Не допускайте финансового риска. Он не оправдается.

Водолей

Значительных прибылей не будет. Хозяйничайте экономно. Дорого будут обходиться транспортные перевозки.

Рыбы

Не следует осуществлять масштабные финансовые проекты. Возможные потери из-за просчетов. Следите при оформлении финансовых документов.

Неделя с 19 по 25 апреля - время бурных споров. Воздержитесь от выяснения отношений с друзьями и коллегами.

Автор: Gazeta.ua
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