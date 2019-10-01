Гороскоп на 2 октября: астролог предупредила о неизбежном

Придется отменить поездки и отказываться от своих планов. Фото: stb.ua

В среда 2 октября мало что удастся. Многое придется отложить или отменить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будут переноситься деловые совещания и судебные заседания, - говорит астролог. - Придется отменить поездки и отказываться от своих планов. Неизбежными будут опоздание и пробки. Плохо будут работать службы доставки. Своевременно не будут подвозиться необходимые товары и материалы. В основном эти задержки будут иметь положительные последствия. Дополнительный пересмотр дел поможет вовремя выявить слабые места в них. Слишком самоуверенных подведет их высокомерие. Не выставляйте себя на посмешище. День будет способствовать путешественникам. Не сидите дома. Больше двигайтесь".

Овен

Это удачный день. Большинство выплат и перерасчетов планируйте на вечер. Примите участие в благотворительной акции. Свидание запланируйте на вечер.

Телец

Дела идут хорошо. Подумайте о расширении бизнеса. Но с практическим воплощением задуманного подождите до следующей недели. Не будет единства между вами и партнерами. Усилится чувство одиночества.

Близнецы

Получите ожидаемое вознаграждение за свою работу. В конце дня поступят деньги. Отдавайте предпочтение безналичным расчетам.

Рак

Активно беритесь за решение финансовых проблем. Часть заработанных средств сэкономьте. Ограничьте круг общения. Вас будут утомлять бесконечные разговоры. Проведите вечер с любимыми.

Лев

Не стоит рассчитывать дальние финансовые перспективы. Ситуация далека от стабильной. Умейте менять планы в соответствии с меняющейся экономической ситуацией. Мелкие недоразумения вы легко преодолеете в конце дня. Предложите любимым свою помощь. Позаботьтесь о них.

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Дева

Планируйте поход по магазинам на вечернее время. В этот день не будет выгодных денежных предложений. Не берите на себя лишних финансовых обязательств. Новые знакомые могут стать вашими друзьями. Однако среди них не будет будущего партнера. Не теряйте существующие отношения ради новых.

Весы

Используйте возможность улучшить свое материальное положение. Не пропустите возможности заработать больше денег. Экономьте. Позвольте отношениям развиваться естественно. Не теряйте терпения.

Скорпион

Только лень может помешать вам заработать хорошие деньги. Операции купли-продажи завершатся выгодно для вас. Побалуйте себя вкусненьким. Слова кого-то из окружающих могут отдалить вас от любимых. Преодолеть противостояние помогут верные друзья.

Стрелец

Подписание финансовых поручений перенесите на следующую неделю. Платите только срочные счета. Не одалживайте людям деньги. Появление бывших возлюбленных может поставить вас в неловкое положение. Ничего хорошего эта встреча не принесет.

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Козерог

Сложно будет сохранить достаточную платежеспособность. Не вкладывайте деньги в новые проекты. Они не будут прибыльными. Позаботьтесь об уютной атмосфере дома. Говорите приятные вещи близким. Вечер пройдет в теплом непринужденном общении.

Водолей

Вырастут ежедневные расходы. Соответствующих денежных поступлений не будет. Не отказывайтесь от предложенной материальной поддержки. Вы мечтаете о чем-то особенное. А рядом остаются без внимания любящие вас люди. Цените то, что имеете.

Рыбы

Потребует пересмотра ваша финансовая политика. Рассчитайте денежный баланс. Найдите источники неконтролируемого оттока средств. Вы с партнерами можете не находить темы для разговора за ужином. Интересуйтесь делами дорогих вам людей.

Астролог рассказала, чего ждать от этой неделе и кому посчастливится встретить свою судьбу.