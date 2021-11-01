Гороскоп на 2 ноября: к кому судьба будет особенно благосклонна

Для творческих людей день особенно удачен. Фантазируйте. Развивайте ораторские возможности. Фото: pixabay.com

2 ноября на время можно забыть о друзьях и знакомых. Устраивайте личную жизнь. Все остальное подождет. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Преобладает оптимистическое настроение и желание действовать, – говорит астролог. – Результат не заставит себя ждать. Но старайтесь не слишком торопиться. Заботьтесь о качестве. Потому что придется дважды делать одну и ту же работу. Для творческих людей день особенно удачен. Фантазируйте. Развивайте ораторские возможности. Умение убеждать людей поможет добиться желаемого. Сны в этот день не будут предвещать неприятности. Судьба будет особенно благосклонна к Тельцам, Весам и Рыбам".

Овен

Идет период утрат. Сведите к минимуму финансовый риск. Проведение важных денежных сделок отложите до следующей недели.

Телец

Заметных ограничений в средствах не будет. Но не будет и интересных предложений по их использованию. Подождите. Совершайте только необходимые выплаты.

Близнецы

Дополнительных прибылей не ожидается. Но плановые поступления придут без задержек. Относительно успешно будут проходить торговые операции.

Рак

Улучшить финансовое положение самостоятельно не удастся. Но можно рассчитывать на материальную поддержку. Ее предоставят влиятельные люди.

Лев

Внешние экономические факторы не будут влиять на ваш кошелек. Финансовое положение будет оставаться стабильным.

Дева

Обходитесь наличными. Не стоит привлекать к своему бизнесу чужой капитал. Вопрос дальнейшего распределения прибыли будет стоять остро.

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Весы

Позаботьтесь о сохранении своих средств. Не изменяйте основное направление деятельности. Это приведет к понижению доходов.

Скорпион

Темпы роста доходов замедляются. Учитывайте это при планировании будущих расходов. Пополните свои сбережения.

Стрелец

Отдавать людям в пользование свои вещи не следует. Они вернутся поврежденными. Не вносите задаток на покупку недвижимости. Цены скоро изменятся.

Козерог

Неблаговидные партнеры будут стремиться воспользоваться вашими деньгами. Следите за движением собственных финансов. Не заключайте соглашения о долевых взносах в бизнес.

Водолей

Неблагоприятный день. Подписывать новые финансовые обязательства не время. Это может стать шагом к вашему разорению. Берегите имущество от повреждения.

Рыбы

Деньги будут даваться нелегко. Их будет хватать только на ежедневные расходы. Хозяйствуйте экономно. Не делайте долгов.

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