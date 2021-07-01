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пятница, 02 июля 2021 07:01

Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый

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Гороскоп на 2 июля: почему этот день такой особый
Найдите в себе силы извиниться перед близкими. Атмосфера дома изменится. Фото: pixabay.com

2 июля желательно меньше говорить. Будьте мудрыми. Не критикуйте любимых, родителей и детей. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Никто не застрахован от ошибок, - говорит астролог. - Но смелость их признать имеют не все. Найдите в себе силы извиниться перед близкими. Атмосфера дома изменится. Для осуществления денежных операций лучше подойдет первая половина дня. Покупать предметы для оформления интерьера не следует. Лучше доверять опыту и традициям. Молодым следует прислушиваться к советам пожилых людей. Переезжать в новый дом не пора. Отложите начало ремонтных работ. Загляните на дальнюю полочку. Там может найтись утеряна когда-то вещь. Это особый день для тех, кто определяется с будущей профессией. Сердцем почувствуете, куда двигаться и чем заниматься. Начнут осуществляться мечты. На Овнов и Весов ждет улучшение жилищных условий, Рыбы и Раки найдут хорошую работу и повысят заработки".

Овен

Удаленность в отношениях отразится и на интимной стороне жизни. Вашей паре следует сменить обстановку. Проведите эту ночь вместе в необычном месте.

Телец

На добрые заработки рассчитывать бесполезно. Определенные финансовые ограничения заставят вас экономить. Не стоит щедро разбрасывать деньги по магазинам.

Близнецы

Сохранить сбережения нетронутыми не удастся. Налички не хватает на покрытие необходимых расходов. Не одалживайте знакомым свои вещи. Сложно будет вернуть их обратно.

Рак

Ваши действия будут неправильно расценены любимыми. Не спешите оправдываться. Дайте милым самым понять свою ошибку.

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Лев

Все деньги пойдут на хозяйственные нужды. Пополнение кармане не ожидается. Могут быть убытки из-за небрежного отношения к своим вещам.

Дева

День напрасно потраченных усилий. Искать дополнительные источники доходов не стоит. Не допускайте хаотических расходов. Контролируйте движение денег.

Весы

Утром будьте нежными и любезными. Домашние будут благодарны вам за хорошее настроение перед рабочим днем.

Скорпион

Целый день вам могут портить настроение мелкие проблемы. Не надо действовать вопреки обстоятельствам. Отдохните в одиночестве.

Стрелец

Положительных изменений в личной жизни не предвидится. Не утяжеляет положения мелочными претензиями.

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Козерог

Устройте маленький праздник для всей семьи в уютном кафе. Романтическая атмосфера будет способствовать приятной беседе.

Водолей

Ваши избранники будут находиться в хорошем настроении. Поддержите их настроение. Можно утром поговорить о чем-то приятном.

Рыбы

Воздержитесь от полемики с родителями любимых. Вы можете нажить себе врагов. Корректно выйдите из неприятного разговора.

Середина лета не за горами. Астролог рассказала, что предсказывают нам звезды.

Автор: Gazeta.ua
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