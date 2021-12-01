Гороскоп на 2 декабря: для кого зима начнется с подарков

Планируйте самые важные дела на утро. Фото: pixabay.com

2 декабря судьба даст вам шанс еще раз наладить отношения с избранниками. На этот раз старайтесь не промахнуться. Потому что потеряете дорогого человека. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не составляйте больших планов на этот день, – говорит астролог. – Их реализации будут мешать внешние обстоятельства. Быстро будет наступать усталость. Люди чаще не будут придерживаться договоренностей. Будут возникать недоразумения во время переговоров. Будут губиться важные бумаги. Будьте готовы к импровизации. Становитесь в защиту справедливости. Благородство будет высоко цениться. Не уходите на компромисс с собственной совестью. Планируйте самые важные дела к началу дня. Щедрой на подарки зима будет для Близнецов, Скорпионов, Стрельцов и Козерогов".

Овен

Не забудьте утром выключить краны и электроприборы. Есть высокая вероятность понести материальные потери по опрометчивости.

Телец

Удерживается средний уровень доходов. Дополнительной прибыли не будет. Вложите часть заработанного в техническое оснащение бизнеса.

Близнецы

Воспользуйтесь возможностью существенно пополнить свой кошелек. Вам будет везти. Покупки будут удачными.

Рак

Не покупайте лотерейные билеты. Выигрыша не будет. Материальные споры будут разрешаться не в вашу пользу. Подождите.

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Лев

Финансовые проблемы будут решаться в рабочем порядке. Наведите порядок в документации. Будьте готовы к налоговой проверке.

Дева

На вас будет рушиться много работы. Но и финансовый выигрыш будет хорошим. Не позволяйте себе лениться.

Весы

Пока что настоящие деньги будут только обещать. Отложите большие покупки до лучших времен. Хозяйствуйте экономно.

Скорпион

Произведите наиболее важные финансовые операции в первой половине дня. Отложите покупку авто. Особенно, если у него уже был хозяин.

Стрелец

Поступят предложения дополнительной подработки. Используйте возможность исправить свои дела. Это поможет легко дожить до зарплаты.

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Козерог

Ожидаемые средства будут поступать в срок. Можно надеяться и на поддержку родных. Помогайте другим преодолеть финансовые затруднения.

Водолей

Вы заработаете немалую сумму. Получите прибыль позже. Не беспокойтесь по поводу ограничений в финансах. Работайте на перспективу.

Рыбы

Не пора нанимать рабочих. Это будут выброшенные на ветер деньги. А вы и без того будете чувствовать ограничения в финансах.

Неделя с 29 ноября по 5 декабря принесет кучу приятных сюрпризов. Остерегайтесь незваных гостей, ревнивцев и сплетников.