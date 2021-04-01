Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы

 
Ексклюзивы
1/5
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
Скажут о языковом терроре - неважно. Мы должны быть жесткими в этом вопросе - Бенюк
1 Просмотров: 234
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 144
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 486
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1008
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 576
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 513
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 297
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 729
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Почему младших школьников надо переводить на дистанционное обучение - эксперт
Просмотров: 396
Фото
Все фото
4
9
7
5
0
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Влюбленные бездомные решили кардинально изменить жизнь
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Бедно, убого и тесно. Как выглядели квартиры в СССР - фото
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
Украинец запечатлел страшные кадры с наибольшей меховой фермы Польши
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
12 детей остались сиротами - от коронавируса умерли супруги
&quot;Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год&quot; - украинка об опыте съема жилья в Канаде
"Цену на аренду поднимают не более чем на 1% в год" - украинка об опыте съема жилья в Канаде
Видео
Все видео
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Украина первая в мире приравняла электронный паспорт к обычному - что нужно знать
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
Активиста Сорда хотят наказать за присвоение госнаграды. Орден конфисковали
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
"Ла-ла-ла-ла" - припевка футбольных фанатов стала хитом
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Кого "нокаутировали" в 10-м эфире "Голоса страны - 11"
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Мужчина доедал краденые эклеры, убегая от охранника
Интервью
1/5
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 873
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 675
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 270
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 558
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Гготовы платить за искусство - запустили приложение для продажи картин
Просмотров: 252
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 апреля 2021
Просмотров: 162
Здоров, братику
Мені досі так ніхто не казав, хоч і було ж кому, бо нас на світі жило чимало, та й тепер ще трохи є. А от щоб "здоров, братику" — ні мені ...
пятница, 02 апреля 2021 07:00

Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы

  Комментировать
Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы
День будет способствовать интеллектуальным видам деятельности. Фото: pixabay.com

2 апреля ждите на приятные неожиданности. Количество ваших поклонников увеличится. Не давайте поводов для ревности своим мужьям или женам. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"День будет способствовать интеллектуальным видам деятельности, - говорит астрологиня. - Беритесь за сложные задачи. Не бойтесь выдвигать нестандартные решения. Новые финансовые перспективы откроются перед Овнами, Тельцами и Близнецами. Хорошо будет вестись изобретателям. Не пора проводить презентации, рекламные акции или выставки. Подобные меры не будут способствовать повышению популярности компании. Ближе к вечеру люди будут чаще жаловаться на головную боль. Заканчивайте работу раньше. Не допускайте переутомления".

Овен

Новые финансовые перспективы откроются утром. Используйте шанс перейти на более высокую должность. Это материально выгодный шаг.

Телец

Будет реальная возможность улучшить свое материальное положение. Все будет состоять в вашу пользу.

Близнецы

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят в конце рабочего дня. Не делайте крупных покупок.

Рак

Могут возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как укрепить здоровье на месяц вперед

Лев

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже.

Дева

Ситуация стабильная. Вашу работу будут оценивать достойно. Воздержитесь от приобретения бытовой техники.

Весы

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Скорпион

Кошелек будет пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

Стрелец

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Излишне денег не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я опустила руки. Как выбрать, с кого начать?" - троим членам многодетной семьи на операции и лечение срочно нужна помощь

Козерог

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут вам деньги.

Водолей

Идти на риск в финансовых делах опасно. От ваших необдуманных действий может пострадать и собственный кошелек, и корпоративные средства. Бодрствуйте.

Рыбы

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе.

Астрологиня сделала прогноз на неделю. Ее гороскоп удивит многих.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
апреля

Аргентинские морские пехотинцы захватили Фолкленды

Люди с аутизмом очень одаренные. Ван Гог, Тесла и Андерсен доказали это всему миру

Самое читаемое
Многодетная мама поразила голыми фото
Многодетная мама поразила голыми фото
8
 Просмотров: 20837
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
Гороскоп на 1 апреля: такого прогноза не ожидал никто
 Просмотров: 10638
Веронику Гащак не довезли до больницы
Веронику Гащак не довезли до больницы Просмотров: 5994
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
Латвия стала автором самой громкой сенсации в Стамбуле
 1 Просмотров: 3987
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
Дочь Синди Кроуфорд снялась топлесс в соблазнительной фотосессии
5
 Просмотров: 3447
Общество
Оккупанты на Донбассе объявили "призыв" на военную службу
Оккупанты на Донбассе объявили "призыв" на военную службу Просмотров: 378
Еще один город усиливает карантин: траспорт будет работать только в часы пик
Еще один город усиливает карантин: траспорт будет работать только в часы пик Просмотров: 189
Украину накроют дожди
Украину накроют дожди Просмотров: 216
Большинство украинцев сможет вакцинироваться от коронавируса уже до конца этого года - Степанов
Большинство украинцев сможет вакцинироваться от коронавируса уже до конца этого года - Степанов Просмотров: 18
В связи с карантином столица ограничивает количество плановых госпитализаций
В связи с карантином столица ограничивает количество плановых госпитализаций Просмотров: 27
Больше всего комментируют
8
"Нужно сваливать из этой страны" - "слуга народа"
5
Наобещал и не выполнил. Зеленский празднует вторую годовщину первой победы
5
В Зеленского отреагировали на переговоры лидеров Франции, Германии и России
2
Готовили диверсии: нашли мощный тайник оружия боевиков
2
США подняли армию из-за скопления войск РФ на границе с Украиной
Голосов: 55798
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть