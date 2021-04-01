Гороскоп на 2 апреля: перед кем откроются новые финансовые перспективы

День будет способствовать интеллектуальным видам деятельности. Фото: pixabay.com

2 апреля ждите на приятные неожиданности. Количество ваших поклонников увеличится. Не давайте поводов для ревности своим мужьям или женам. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"День будет способствовать интеллектуальным видам деятельности, - говорит астрологиня. - Беритесь за сложные задачи. Не бойтесь выдвигать нестандартные решения. Новые финансовые перспективы откроются перед Овнами, Тельцами и Близнецами. Хорошо будет вестись изобретателям. Не пора проводить презентации, рекламные акции или выставки. Подобные меры не будут способствовать повышению популярности компании. Ближе к вечеру люди будут чаще жаловаться на головную боль. Заканчивайте работу раньше. Не допускайте переутомления".

Овен

Новые финансовые перспективы откроются утром. Используйте шанс перейти на более высокую должность. Это материально выгодный шаг.

Телец

Будет реальная возможность улучшить свое материальное положение. Все будет состоять в вашу пользу.

Близнецы

Задержитесь на работе. Выгодные финансовые предложения поступят в конце рабочего дня. Не делайте крупных покупок.

Рак

Могут возникать сложности с финансированием новых проектов. Ваши ресурсы потребуют пополнения. Поэтому сначала соберите необходимую сумму. Не делайте долгов.

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Лев

Все ваши мысли будут сосредоточены на решении финансовых проблем. Удовлетворительные результаты будете иметь несколько позже.

Дева

Ситуация стабильная. Вашу работу будут оценивать достойно. Воздержитесь от приобретения бытовой техники.

Весы

Вас не будут останавливать препятствия на пути к обогащению. Поэтому и результаты порадуют. Позаботьтесь о рациональном распределении прибыли.

Скорпион

Кошелек будет пополняться в основном из альтернативных источников заработка. Помощи от окружающих ждать не приходится.

Стрелец

Вы не будете страдать из-за отсутствия средств. Стабильно будут поступать небольшие суммы. Излишне денег не будет.

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Козерог

Ваш бизнес потребует дополнительных расходов. Не жалейте на это средств. Должники вовремя не вернут вам деньги.

Водолей

Идти на риск в финансовых делах опасно. От ваших необдуманных действий может пострадать и собственный кошелек, и корпоративные средства. Бодрствуйте.

Рыбы

Не позволяйте себе лениться. Обеспечить достаточный уровень прибыли можно будет только благодаря упорной работе.

Астрологиня сделала прогноз на неделю. Ее гороскоп удивит многих.