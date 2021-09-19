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воскресенье, 19 сентября 2021 07:00

Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы

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Гороскоп на 19 сентября: кого этот день заставит поверить в гороскопы
Удастся осуществить неосуществимое. Не медлите и правильно определитесь с приоритетами. Фото: pixabay.com

19 сентября продуманные дела прибегнут на славу. Больше всего успеет сделать тот, кто никуда не будет спешить. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Будет везти упорным, - говорит астролог. - Не стоит заключать завещание и регистрировать недвижимость. Руку и сердце предлагайте после обеда. Любимые согласятся на женитьбу. Покупайте ноутбуки, принтеры и сканеры. Порадуют урожаем осенние клубника и малина. Налегайте на витамины. Это улучшит самочувствие. Лучше всего дела пойдут в Тельцов, Раков, Стрельцов и Скорпионов. Этот день заставит вас поверить в гороскопы. Удастся осуществить неосуществимое. Не медлите и правильно определитесь с приоритетами".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Надеяться на чью-то помощь бесполезно. Влюбленные будут видеть недостатки друг друга, но не замечать собственных. Придется лечить герпес и стоматит. Восстановиться после нервного истощения поможет пробежка.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Придется подчиняться обстоятельствам и работать до седьмого пота. Подозревать любимых в измене не стоит. Верьте им.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Все, что планируете, держите в себе, чтобы ваши тайны не стали сплетнями для коллег и соседей. Берегите суставы. Пусть яблоки оборвут дети или внуки. Вам на дерево лезть не стоит.

Рак (22 июня - 22 июля)

Работы будет достаточно, а результат порадует не всех. Продавцы будут сетовать на плохие продажи, дальнобойщики - отсутствие разрешений для выезда за границу, фермеры - на малые урожаи.

Лев (23 июля - 23 августа)

Трудно будет найти общий язык со знакомыми, которых встретили в интернете. Приглашение на свидание отклоните. Встреча спровоцирует головную боль. Хорошо будет родит перец. Фаршируйте и консервируйте.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Трудно будет справиться с собственным "хочу". Обдумывайте каждую покупку. Это дни транжир. Посвятите время спорту. После пробежки и плавание хорошо будет работать голова.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Чтобы избежать цистита, не купайтесь в холодных водоемах. Не стоит разжигать костер из ботвы картофеля и помидоров. Лучше подкормите этим компостную яму.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Вы смущены и недальновидные. Впоследствии будете удивляться, почему приняли необдуманные решения и отказались от выгодных предложений. Не нарушайте правил дорожного движения. Увеличится количество штрафов.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Успех ждет того, кто давно ищет свою половинку. Легко избавитесь от проблем с потенцией.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Сходите в лес. Грибов будет мало, но хорошо родит орешник. Побалуйте себя лесными орешками. Это повысит лактацию у мам.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Диалоги с ближайшими будут напряжены. Ухудшится самочувствие гипертоников и кардиологических больных. Берегитесь нервных срывов.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Хорошо проветривайте дом и офис. Чем более чистым воздухом дышите, тем лучше работает голова.

Астролог удивила прогнозом на выходные.

Автор: Gazeta.ua
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