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Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя

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Гороскоп на 19 апреля: чего сегодня делать нельзя
Работа не будет клеиться. По возможности заканчивайте рабочий день раньше. Фото: pixabay.com

19 апреля люди будуте немного раздражены. Поступки близких могут восприниматься неадекватно. Не участвуйте в спорах. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Понедельник будет ощущаться по-настоящему тяжелым днем, - говорит астрологиня. - Работа не будет клеиться. По возможности заканчивайте рабочий день раньше. Ночь накануне этого дня - время активизации страхов. Острее будет ощущаться одиночество. Проведите вечер в уютной семейной атмосфере. Будьте чуткими. Не оставляйте без внимания престарелых и больных родственников. В понедельник нельзя закладывать фундамент дома, начинать курс лечения гормональными препаратами, обрезать деревья, покупать билеты или путевки. Скоро их придется сдать или обменять. Планы будут меняться чуть ли не каждый день".

Овен

Новых поступлений не будет. Это день расходов. Рассчитайтесь со своими долгами. Покупайте мебель. Позаботьтесь об уюте в доме.

Телец

Клубок финансовых проблем не уменьшается. Сдвинуть дела к лучшему будет проблематично. Не берите на себя дополнительных денежных обязательств.

Близнецы

Трудно будет зарабатываться каждая копейка. Придется обходиться ограниченным количеством денег в кармане. В обеденный час следите за кошельком. Остерегайтесь воров.

Рак

Вас ожидает несколько приятных сюрпризов. Удачные покупки позволят сэкономить некоторую сумму. Знакомые вернут одолженные у вас деньги.

Лев

Дефицита средств не будет. Однако отказываться от подработки не следует. Создайте денежный запас. Вскоре он понадобится.

Дева

Ожидаемые деньги поступят вовремя. Можно совершить вечерний поход по магазинам. Покупки будут удачными. Вкладывайте деньги в практические вещи.

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Весы

Заметных финансовых ограничений у вас не будет. Смело реализуйте свои идеи. Предоставьте материальную помощь пожилым людям.

Скорпион

Не отказывайтесь от материальной поддержки со стороны родных. Без нее трудно будет свести концы с концами. Доходы не будут покрывать расходов в полной мере.

Стрелец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Хорошо продумайте свои расходы на выходные. Сделайте сначала неотложные расчеты.

Козерог

Не ищите новых форм заработка. Эксперименты с деньгами могут оказаться неудачными. Ведите планомерную экономическую политику.

Водолей

Сумма полученного заработка позволит удовлетворить ваши потребности. Не покупайте лотерейных билетов. Заметного выигрыша не будет.

Рыбы

Неудачный день для ведения финансовых дел. Одна за другой будут проявляться ошибки в расчетах. Ситуация исправится только к вечеру.

Неделя с 19 по 25 апреля - время бурных споров. Воздержитесь от выяснения отношений с друзьями и коллегами.

Автор: Gazeta.ua
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