Гороскоп на 18-24 января: кому удастся изменить все к лучшему

Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане. Фото: pixabay.com

С 18 по 24 января будет хорошо работать интуиция. Не делайте что-то вопреки внутреннему голосу. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"В течение недели, особенно в четверг, почувствуем наступления финансового кризиса, - говорит астрологиня. - Рассчитывайте на деньги, которые есть в кармане. Серьезно улучшить свою жизнь имеют шанс Весы, Козероги и Водолеи. Это удачный период, чтобы налаживать родственные связи. Сумеете уладить давний конфликт, восстановить общение с бывшими одноклассниками и друзьями. Наиболее напряженным окажется четверг. В этот день лучше остаться дома и отменить переговоры. Они пройдут неудачными".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Проблемы наступают со всех сторон. Хватит откладывать их решение на потом. Придется отвечать за всех, кого приручили. Следуйте обещаний. Сначала вы будете помогать людям, а впоследствии они изрядно выручат вас.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Проводите больше времени с любимыми. Находите повод для оптимистического настроения. Это будет неделя приятных открытий в личной жизни. Хорошо дела пойдут у тех, кто работает дистанционно.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Понравится стабильность, которую принесет эта неделя. Прислушайтесь к советам коллег. Часть ваших обязанностей они возьмут на себя. Жизнь вокруг будет бушевать. Уюта и покоя ищите в семейном кругу.

Рак (22 июня - 22 июля)

Мало что будете успевать сделать на работе, потому что будете отвлекаться на дела друзей и родственников. Важные встречи перенесите на выходные. Придется менять планы. Уровень заработков остается высоким.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Уязвимыми будут зубы - медицинский гороскоп на пятницу

Лев (23 июля - 23 августа)

В среду Солнце перейдет к знаку Водолея. Вы становитесь менее инициативными и трудолюбивыми. Лень может толкать к необдуманным поступкам. В выходные изменится круг знакомых. Рядом появятся те, с кем не общались несколько лет. Одинокие найдут свое счастье.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Судьба улыбнется Вам. Не торопитесь и оставайтесь уверенными в себе. Тогда не заметите, как легко и успешно проживете эту напряженную неделю. Не жалейте за тем, чего нет.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Многие проблемы будут возникать на работе. Исчезнет уверенность в завтрашнем дне. Обновится круг сотрудников. Не спешите завязывать с ними дружеские отношения. Присматривайтесь. Часть заработанного удастся сэкономить. Берегитесь штрафов.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Прежде, чем начнете что-то делать, трижды подумайте, стоит ли оно того. Не спешите что-то переоборудовать. Скорее сломаете, чем улучшите. Заработки будут поступать небольшими суммами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Денег в кошельке достаточно. Разумно распределяет финансовые ресурсы. Не позволяйте себя обмануть. Пожертвуйте часть средств на благотворительные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Любовный треугольник, бывшие любовники и ревность – на какие события будет богатой середина зимы

Козерог (22 декабря - 20 января)

Вы успешны и настойчивы. К вам будут идти за советом и наставлением. Хорошо будет работать креативное мышление. Легко сможете найти выход из сложных ситуаций. Спорные моменты будут решаться в вашу пользу. Не надо брать кредит и покупать авто.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Оставайтесь активными и инициативными. Вам повезет больше других, потому что способны держать удар и решать дела, которые не под силу многим. Избегайте снисходительного тона при общении.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Не позволяйте себе впадать в депрессию. Будете благодарны судьбе за людей, которые всегда готовы выслушать и поддержать. Немалую сумму придется заплатить за ремонт сантехники. Зато это предостережет от аварийных ситуаций. Супруги переживут очередной медовый месяц.

17 января дома будут царить согласие и мир. Но не будет возможности отдохнуть. Астрологиня назвала знаки-счастливчики.