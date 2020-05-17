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Гороскоп на 18-24 мая: в какие дни дела пойдут лучше

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Гороскоп на 18-24 мая: в какие дни дела пойдут лучше
Думайте, планируйте, но не спешите воплощать это в жизнь. Фото: pixabay.com

Неделя с 18 по 24 мая станет удачной для тех, кто умеет подстраиваться к людям и обстоятельствам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"За время, какое страна провела в карантине, многое изменилось, - говорит астролог. - Привыкнуть к этому будет трудно. Руководителей начнет раздражать медленный темп работы сотрудников. Большинство дел будет тормозить. Думайте, планируйте, но не спешите воплощать это в жизнь. Выиграет тот, кто будет достигать цели, приложив меньше усилий. Лучше всего дела пойдут во вторник и субботу. Не беритесь за чужую работу. Экономьте силы".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Учитесь работать в паре и доверять окружающим. Тогда удастся хорошо заработать. Денег мало. Это заставит паниковать и отказаться от больших затрат. Выручат бартер и умение договариваться.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Это подходящее время, чтобы учиться и совершенствовать умения. Записывайтесь на курсы, хорошо пройдет дистанционное обучение. Новые знания помогут найти свое место под солнцем даже во время кризиса.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Займетесь тем, что принесет пользу и удовольствие. Будете многое успевать, поэтому почувствуете себя на коне. В вашу жизнь вернутся бывшие возлюбленные. Дайте им шанс. Удивитесь, как будут развиваться эти отношения и сколько незабываемых моментов принесут.

Рак (22 июня - 22 июля)

Не хватает положительных эмоций. Смотрите любимые фильмы, читайте книги. Кошелек пополнится в четверг. Отношения с любимыми напряжены. Достаточно поддаваться во всем. Это лишь отдалит вас друг от друга.

Лев (23 июля - 23 августа)

Лучше уменьшить количество собеседников, потому что они помешают двигаться вперед. Не берите близко к сердцу ежедневное ворчание партнеров. Углубляйте свои знания. Сейчас вы способны найти много интересного. Новое хобби впоследствии принесет хорошие заработки.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Придется исправлять ошибки, которые допустили весной. Не планируйте движение вперед, пока не наведете порядок в делах. Напомнят о себе старые долги. Дома расслабиться не удастся. Поведение любимых будет раздражать.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Это время впечатлений и увлечений. В вашу жизнь придут интересные люди. Новые знакомства будут удачными и информативными. Смело двигайтесь навстречу судьбе.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Доверяйте только себе. Полагаться сейчас ни на кого не следует. Вокруг будет много желающих навредить. Это время неуместных расходов. Не спешите удовлетворять свои прихоти. Сейчас стоит экономить.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Ваши возможности ограничены. Придерживайтесь графиков, не подводите коллег. Если с кем-то договариваетесь о чем-то, задокументируйте это. Впоследствии удастся избежать споров и отказов. Игнорируйте провокационные вопросы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Это период накопления сил. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь интеллектуальным развитием. Успехи не заставят себя ждать. Новые знакомства окажутся перспективными. Чувства вспыхнут с новой силой.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Будете чувствовать себя счастливчиком. Многие проблемы решите легко и самостоятельно. Только не надо на кого-то оглядываться. Будьте собой и делайте так, как подсказывает сердце. Не стоит планировать больших расходов. Выиграет тот, кто экономит. Снять напряжение и усталость помогут страстные ночи.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Вы плохо ориентируетесь в изменениях, которые произошли на работе и в политической жизни страны. По незнанию станете нерешительными. Лучше всего дела пойдут у тех, кто умеет подождать и разобраться. Любимые будут вызывать чувство гордости. Им наконец удастся сделать то, к чему шли не один год. Разделите с ними радость победы.

16-17 мая своими поступками разочаруют любимые и друзья. Астролог ошеломила прогнозом.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
17
мая

На Януковича "напал" венок

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