Гороскоп на 18 сентября: астролог назвала счастливчиков дня

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Просмотров: 531
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Просмотров: 612
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Покатились в пропасть непрофессионализма - Виктор Терен о действующем парламенте
Просмотров: 252
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог
1 Просмотров: 1224
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Просмотров: 513
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Снятием депутатской неприкосновенности забили последний гвоздь в гроб украинского парламентаризма - Терен
Просмотров: 999
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
3 Просмотров: 828
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 891
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2502
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1233
Фото
Все фото
8
5
22
4
18
&quot;Если не хватает мотивации ежедневно гулять на природе&quot;: в столице пройдет конкурс беспородных собак
"Если не хватает мотивации ежедневно гулять на природе": в столице пройдет конкурс беспородных собак
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
Дончанка рассказала, как в декрете стала программисткой
&quot;Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь&quot; - о чем говорили на марше за животных
"Нельзя быть человеком и не уважать другую жизнь" - о чем говорили на марше за животных
Показали отреставрированный плацкартный вагон
Показали отреставрированный плацкартный вагон
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Ляпис, фуд фест и котики - топ лучших фото с празднования дня города
Видео
Все видео
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
"Прошло 19 лет, как я в последний раз видела своего мужа " - день памяти Георгия Гонгадзе
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
Цемаха могли убить: показали уникальное видео
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
В Харкове проходит первый ЛГБТ-прайд
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Зеленский и Богдан в Днепре ходили на пиво и мерялись силой
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Потрясли голыми ягодицами над выбоинами - активистки необычно привлекли внимание к плохим дорогам
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4860
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1683
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31041
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 сентября 2019
1 Просмотров: 801
Кавуни
За сезон я можу не скуштувати жодної дині. Але кавун у хаті має бути щодня. Це почалося з материних оповідань про педагогічну практику. Студенткою її ...
среда, 18 сентября 2019 07:00

Гороскоп на 18 сентября: астролог назвала счастливчиков дня

  Комментировать
Гороскоп на 18 сентября: астролог назвала счастливчиков дня
Работайте возле земли. Пересаживайте растения. Фото: astrozodiac.net

Среда 18 сентября – гармоничный день. Большинство начатых дел будут завершены без осложнений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Наметятся пути к решению запутанных проблемных вопросов. Хорошо в это время заниматься реставрацией или ремонтом помещений, - говорит астролог. - Работайте возле земли. Пересаживайте растения. Экспериментируйте с новыми рецептами на кухне и косметическими препаратами. Покупайте вещи для обновления интерьера офиса или дома. Счастье постучит в дверь Раков, Львов и Весов. Настоящими счастливчиками себя почувствуют Водолеи и Козероги".

Овен

Трудно будет удовлетворить просьбу партнеров. Их планы постоянно будут меняться. Помогите любимым советом. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Телец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Грандиозные финансовые планы составлять не пора. Могут теряться мелкие вещи.

Близнецы

Не раздувайте противостояния в собственном доме. Сумейте уступать близким людям. Храните мирную атмосферу. Повышается опасность возникновения судороги. Помните об этом во время занятий в бассейне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мечтаю без боли ходит. Иметь семью и детей" - Ярославу Коваленко нужна помощь

Рак

Случайная встреча со старыми знакомыми может круто изменить ваши планы. Организм будет нуждаться в минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион овощами. Пропейте курс витаминов и минералов.

Лев

Все сложится наилучшим образом. Судьба будет отводить от недобрых людей. Поэтому не печальтесь, если какую-то встречу придется перенести или отменить.

Дева

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не заботьтесь о собственном обогащении. Влюбленные могут обижаться на прохладность партнеров. Взаимности ожидать не следует. Ведите себя спокойно. Со временем все образуется.

Весы

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости. Через записки или письма возникнут досадные недоразумения с партнерами. Не рассказывайте друзьям о недоразумении в семье.

Скорпион

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей. Не засиживайтесь дома. Познакомьте любимых со своими друзьями.

Стрелец

Увеличивается отток денег. Приобретенные мебель и предметы интерьера будут служить долго. Не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Каких овощей стали больше выращивать в Украине

Козерог

Отложите осуществления новых финансовых проектов до следующей недели. Решение текущих имущественных вопросов лучше перенести на вечернее время.

Водолей

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Рыбы

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Удерживайте разумный баланс между заработками и затратами. Ярких приключений не ищите. Позаботьтесь об уюте в доме.

18 сентября Украина окажется между антициклоном Hanneke и циклоном Ignaz. Синоптики предупредили, как ухудшатся погодные условия.

Автор: Gazeta.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гороскоп на 18 сентября: астролог назвала счастливчиков дня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
сентября

Грета Гарбо: "Моя постель узкая, холодная и целомудренная"

Самое читаемое
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
Обнаженная на фоне природы: украинский фотограф устроила интимную съёмку самой богатой девушке в мире
6
 Просмотров: 73530
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
Пожар в имении Гонтаревой: вид дома до и после
8
 Просмотров: 49254
&quot;В стриптиз или в порно?&quot; - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
"В стриптиз или в порно?" - Эрика Герцег полностью оголилась для фанатов
4
 Просмотров: 43597
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
Мила Кунис, Эштон Кутчер и Робин Райт: Зеленские встретились с голливудскими звездами
6
 1 Просмотров: 20548
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк
Трепанация черепа и инъекции гормонов: страшные подробности болезни Заворотнюк Просмотров: 14032
Общество
Почему во рту появляется сухость
Почему во рту появляется сухость Просмотров: 1062
Освобождённым из плена украинцам запретили въезд в РФ
Освобождённым из плена украинцам запретили въезд в РФ Просмотров: 288
В украинском городе запретили использовать животных в цирке
В украинском городе запретили использовать животных в цирке Просмотров: 279
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
Назвали семь вызовов, которые будут влиять на Украину в ближайшие годы
 Просмотров: 531
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
Живем в российском нарративе - Безсмертный про обмен пленными
 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
10
Богдан: Отдельные политсилы пытаются дестабилизировать ситуацию
9
Озвучили "формулу Зеленского" по освобождению Донбасса
9
"Не понимаю политического курса новой власти" - журналист отказался работать у Зеленского
8
У Зеленского не видят смысла от пресс-конференций
6
Россияне идут вон, тогда выборы на Донбассе - Зеленский
Голосов: 44958
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua