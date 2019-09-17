Гороскоп на 18 сентября: астролог назвала счастливчиков дня

Работайте возле земли. Пересаживайте растения. Фото: astrozodiac.net

Среда 18 сентября – гармоничный день. Большинство начатых дел будут завершены без осложнений. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Наметятся пути к решению запутанных проблемных вопросов. Хорошо в это время заниматься реставрацией или ремонтом помещений, - говорит астролог. - Работайте возле земли. Пересаживайте растения. Экспериментируйте с новыми рецептами на кухне и косметическими препаратами. Покупайте вещи для обновления интерьера офиса или дома. Счастье постучит в дверь Раков, Львов и Весов. Настоящими счастливчиками себя почувствуют Водолеи и Козероги".

Овен

Трудно будет удовлетворить просьбу партнеров. Их планы постоянно будут меняться. Помогите любимым советом. Попейте успокоительное. Не лишайте себя полноценного отдыха.

Телец

Деньги будут поступать небольшими суммами. Не отказывайтесь от дополнительной работы. Грандиозные финансовые планы составлять не пора. Могут теряться мелкие вещи.

Близнецы

Не раздувайте противостояния в собственном доме. Сумейте уступать близким людям. Храните мирную атмосферу. Повышается опасность возникновения судороги. Помните об этом во время занятий в бассейне.

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Рак

Случайная встреча со старыми знакомыми может круто изменить ваши планы. Организм будет нуждаться в минеральной поддержки. Обогатите свой ежедневный рацион овощами. Пропейте курс витаминов и минералов.

Лев

Все сложится наилучшим образом. Судьба будет отводить от недобрых людей. Поэтому не печальтесь, если какую-то встречу придется перенести или отменить.

Дева

Участвуйте в коллективных финансовых проектах. Помогайте людям в беде. Не заботьтесь о собственном обогащении. Влюбленные могут обижаться на прохладность партнеров. Взаимности ожидать не следует. Ведите себя спокойно. Со временем все образуется.

Весы

Большинство денежных операций планируйте на вечернее время. Хорошо будут вестись дела по оформлению наследства и недвижимости. Через записки или письма возникнут досадные недоразумения с партнерами. Не рассказывайте друзьям о недоразумении в семье.

Скорпион

Ваши финансовые возможности ограничены. Существенных прибылей не ожидается. Ведите плановую экономику. Не допускайте задолженностей. Не засиживайтесь дома. Познакомьте любимых со своими друзьями.

Стрелец

Увеличивается отток денег. Приобретенные мебель и предметы интерьера будут служить долго. Не хватит терпения во время разговоров с близкими. Не вступайте в спор.

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Козерог

Отложите осуществления новых финансовых проектов до следующей недели. Решение текущих имущественных вопросов лучше перенести на вечернее время.

Водолей

Дефицита средств не будет. Используйте возможность пополнить свои сбережения. Не сдавайте в ремонт свою технику.

Рыбы

Полученная сумма будет меньше ожидаемой. Удерживайте разумный баланс между заработками и затратами. Ярких приключений не ищите. Позаботьтесь об уюте в доме.

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